La sesión de BZRP con Young Miko a punto de desbancar su colaboración con Shakira

Bizarrap trae varias sorpresas en este 2024, la primera de ellas es el estreno de su Music Sessions #58 en colaboración con la rapera puertorriqueña Young Miko, que se estrenó hace apenas algunas horas. Hace tres días el talentoso productor confirmó por medio de su cuenta de Instagram que su nueva canción sería con la rapera Miko, por lo cual sus fanáticos estaban a la espera, que por fin terminó.

¿De qué trata la Music Sessions #58 de Bizarrap con Young Miko?

El nuevo lanzamiento de Bizarrap llega un año después de su éxito en colaboración con Shakira y siempre da mucho de qué hablar en vista de sus letras sin filtros y esta Music Sessions #58 no podría ser la excepción. La canción habla sobre como Young Miko ha ido sobresaliendo en el mundo de la música y como los aspectos de su vida cotidiana han cambiado, ya que mucha gente que al principio no la apoyó y habló mal de ella, ahora la busca para algunos favores por conveniencia. Otro punto importante que toca es que a pesar de todo el éxito que tiene, no deja de ser una persona normal, aunque no confía en las personas.

Las cinco canciones de Bizarrap más escuchadas en Youtube

Shakira y BZRP Music Sessions #53 Quevedo y BZRP Music Sessions #52 Nathy Peluso y BZRP Music Sessions #36 L-Gante || BZRP Music Sessions #38 Trueno || BZRP Freestyle Sessions #6



¿Quién es Young Miko?

El nombre real de Young Miko es María Victoria Ramírez de Arellano Cardona, nació en Puerto Rico, actualmente tiene 25 años y estudió la carrera de Artes Visuales. Su fama creció muy rápido gracias al mundo del internet, pues fue en el año 2021 que lanzó su primer sencillo. En 2022 Bad Bunny la invitó al escenario en uno de sus conciertos en Puerto Rico, y también ha colaborado con Tokischa, Cazzu y Nicki Nicole. Los temas que más han resaltado en su carrera son Classy 101, con Feid, y 8 AM, con Nicki Nicole, después de varias colaboraciones, Young Miko alcanzó la fama al estrenar su sencillo Lisa, en 2023.

Letra de BZRP Music Sessions #58 con Young Miko

¿Cómo llegamo’ aquí?

No sé a cuántos pies de altura

Primera clase a Madrid

Acá arriba ya no hay cobertura





Siento que solo fue ayer

Le dije a mami que yo iba a volver

A casa otra ve’

No sé cuándo la vo’a ver

Pero mientra’ tanto andamo’ en Jet Ski en Mallorca (ah)

Mientra’ tanto ‘tamo contando torta

La que puede, puede; y la que no puede, soporta

Mi gente ‘tá bien, manín, eso e’ lo que importa





Y ahora pa’ la baby ‘toy joseando daily

Pa’ que suba los stories desde el Bentley

Sintieron la pressure y ahora ‘tán pidiendo tenqui

Esto es blanco y negro, no me hablen de maybe

Baby, aquí corremo’ fino, digo, yo no me inclino

Preguntan que si tienen chance, jum, mejor ni opino

Yo los saco de la tumba, ¿hablan de mí? Los revivo

¿Dicen que debo favore’? Cabrón, sí, me imagino





Si es que, man, yo te vi, afuera, en la fila pa’ mi show

Claro que sí, yo me acuerdo

Cuando hablaste mierda de mí

Te pegaste a mi VIP, ere’ un pussy, puerco

Si me pillan saliendo desde la entrada de la Prada

Creen que pueden leerme porque me han visto en la portada

Biza, apaga las luce’, déjame a oscura’

Que mi gente prende los flashes si yo pido que los suban

Pero mientra’ tanto andamo’ en Jet Ski en Mallorca

Mientra’ tanto ‘tamo contando torta

La que puede, puede; y la que no puede, soporta

Mi gente ‘tá bien, manín, eso e’ lo que importa

Y ahora pa’ la baby ‘toy joseando daily

Pa’ que suba los stories desde el Bentley

Sintieron la pressure y ahora ‘tán pidiendo tenqui

Esto es blanco y negro, no me hablen de maybe

Aquí va otra má'

Pa’ los que han esta’o de siempre

Eso es ojalá (ojalá)

Ustede’ nunca me suelten (mmm)

Aunque nos vean con champaña que no sé pronunciar

Aunque toa’ las marca’ me quieran auspiciar

Aunque ya toda’ mi’ exes quieren ser la oficial

Ahora no significa que yo voy a cambiar

No, no significa que yo dejo de ser normal

Puede que antisocial

Que no sepa confiar no es nada personal

Es que si cambian de color, no me quiero asociar

Si los mío’ no pasan, yo no voy ni a entrar

No te sienta’ mal, no ere’ tan especial

Dicen que hablaste de mí, pero andas sin señal

Y mientra’ tanto andamo’ en Jet Ski en Mallorca (ah)

Mientra’ tanto ‘tamo contando torta

La que puede, puede; y la que no puede, soporta

Mi gente ‘tá bien, manín, eso e’ lo que importa

Y pa’ las babie’ 'toy joseando daily

Pa’ que suban los stories desde el Bentley

Sintieron la pressure y ahora ‘tán pidiendo tenqui

Esto es blanco y negro, no me hablen de maybe

