Lidia Ávila rompe el silencio tras la inesperada muerte de su hermano.

Lidia Ávila vive uno de los momentos más complicados de su vida, pues la semana pasada falleció su hermano mayor, Mónico Ávila.

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Con el luto a cuestas, Lidia ha continuado con la gira de OV7 de donde volvió este fin de semana a la Ciudad de México.

Pues fíjate que, fue un fin de semana duro, la verdad, mi hermano falleció el miércoles por la noche, mi gordo consentido, mi compañero de toda la vida. Fue algo inesperado, le dio un infarto fulminante, estaba en su casa con su esposa y su hija la mayor y pues, no hubo ya, nada qué hacer. Fue muy sorpresivo para todos, para mis papás en especial que era quien se encarga de cuidarlos 24/7 desde hace unos años

Y pues, ya te imaginarás, lo que es para toda la familia; es una pérdida irreparable y un lugar que no se va a poder llenar, porque tenía el corazón más grande que yo haya conocido

Lidia Ávila siguió en el escenario como a su hermano le hubiera gustado.

Lidia Ávila tomó la decisión de subirse al escenario el viernes en San Luis, ya que sus compañeros le dieron la oportunidad de decidir.

Ahora, me fui a San Luis el viernes a cantar ayer en Torreón, la verdad no sabía si me podía subir a cantar en el escenario; todos mis compañeros, el equipo de trabajo, mis managers me dijeron ‘Si quieres, lo que tú decidas está bien’ creo que él hubiera sido el primero en decirme ‘Súbete hermana’ él disfrutaba mucho lo que yo hacía

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La cantante recordó que su hermano había trabajado con ella en varias ocasiones y con sus compañeros de OV7.