FOTOS | Toni Costa habría olvidado a Adamari López con una influencer.

Como pólvora ha corrido el rumor de que el padre de la hija de ‘Ada’ estaría de romance con la conocida influencer Evelyn Beltrán.

Toni Costa, expareja de Adamari López, está en el ojo del huracán luego de que trascendiera que está saliendo con la influencer Evelyn Beltrán, sin embargo, el bailarín compartió un mensaje que deja claro lo que piensa.

Hace unos días se comenzó a especular que el español ya había olvidado a la conductora puertorriqueña y que estaba decidido darse otra oportunidad en el amor, pues no sólo interactuaba con Beltrán en redes sociales, sino también en la vida real.

Tras estos rumores, Toni Costa decidió escribir un mensaje en el que pareciera que desmiente lo que se ha dicho de su situación sentimental recientemente.

A través de su cuenta de Instagram, el bailarín escribió este mensaje: “Debemos de aprender a no ir donde no nos inviten, no meternos en lo que no nos importa y no hablar de lo que no sabemos”.

Por otro lado, Evelyn Beltrán hizo privada su red social para evitar que gente entre a su cuenta social a enterarse si tiene una relación con el papá de la hija de Adamari López.

En otros temas, una persona en redes sociales afirmó que Costa es bisexual: “Si él es bisexual son problemas de él y si es cierto él debe aceptar los rumores”.

Toni respondió furioso a la persona: "¿Y usted de dónde saca eso? A ver, cuénteme. ¿Y por qué tengo que aceptar algo que no soy? Sigue creyendo el atajo de mentiras que dicen por ahí".

A fines de mayo de este año Adamari López confirmó su separación de Toni Costa, con quien mantuvo una relación por cerca de 10 años y con quien tuvo a su única hija Alaia.

“Hay cosas que no podía permitir por mí, pero sobre todo por mi hija. Él y yo sabemos qué pasó. Él sabe la razón. No tomé la decisión a la ligera, no fue una rabieta. No es un capricho, no es un castigo”, indicó en ese momento la famosa.

