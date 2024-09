Litzy y el chef Poncho comparten romántico video en redes

Una de las parejas consentidas del momento es la conformada por Litzy y el chef Poncho Cadena , quienes se conocieron en la última edición de MasterChef Celebrity y al término de este comenzaron a salir.

¿Qué dijo Litzy sobre su romance con Poncho Cadena?

Los rumores de romance surgieron durante el reality y las especulaciones continuaron al terminar hasta que ambos oficializaron su romance. Posteriormente, la cantante reveló detalles de su relación y la forma en que fue creciendo su amor en su visita al podcast “Pinky Promise”.

Te puede interesar: Litzy se complica al realizar semitas y decepciona a los chefs

¡Los 4 semifinalistas de MasterChef Celebrity ya fueron seleccionados! [VIDEO] Jawy, Ferka, Rossana y Litzy son los 4 semifinalistas de MasterChef Celebrity. Checa los detalles y quién fue el eliminado de la competencia esta semana.

“Pues sí, es verdad, encontré el amor. Fue después de MasterChef, por supuesto ahí nos conocimos y vieron lo que todos vieron. Nosotros ahí no podíamos convivir mucho con los chefs porque pues no, por contrato, no pueden convivir con nosotros, ni nos pueden dar consejos ni dar clases, ni nada de eso”, declaró.

La cantante también contó que durante MasterChef Celebrity no tuvieron la oportunidad de convivir: “Entonces, ahí no había contacto directo, ni comíamos juntos, ni hablábamos, ni nada. Hasta que salí del programa pues ya empezamos a tener contacto. Empezamos a hablar y empezamos a salir y ya, todo está increíble”.

¿La pareja compartió su primer video juntos?

Ahora que la pareja ha formalizado su romance publicaron su primer video juntos. En él se les ve cocinando y fue publicado en la cuenta oficial del chef Poncho Cadena.

Con el objetivo de crear una tostada de cangrejo dulce, el chef invitó a Litzy a colaborar con él en la receta. Primero saludó a Litzy con una tierna muestra de afecto, un beso en la mejilla.

Te puede interesar: MasterChef Celebrity 2024: Litzy fue eliminada del programa del domingo 14 de julio

¿Cómo reaccionaron las redes sociales? El video no pasó desapercibido en redes sociales, donde los internautas reaccionaron de buena manera al verlos juntos, incluso les enviaron sus buenos deseos.



“Litzy, te sacaste la lotería con el chef Poncho. Es un gran ser humano y muy guapo. Ojalá duren por todas sus vidas, son lo mejor del mundo mundial”, “Litzy, Míralo, salúdame bien”, “Se ven increíbles, hermosa pareja. Más recetas juntos por favor”, “Litzy, llévalo a la luna por nosotras”, “Fan de su relación (no como lo dijo Ángela, yo si en buena onda)”, “Litzy, disfrútalo a salud de muchas de nosotras”, fueron algunos de los comentarios.