Liz Gallardo en batalla legal con el padre de su hijo por la custodia.

Durante cuatro años Liz Gallardo ha enfrentado una batalla legal para obtener la custodia absoluta de su hijo Thiago, luego de que, según ha relatado, el padre del niño, el argentino Enrique Alguibay, se negara a entregarlo y se tuviera que hacer uso de la fuerza pública para recuperarlo.

¿Qué dijo Liz Gallardo?

La actriz reveló que ella ha sufrido dos capítulos dolorosos en su vida, marcados por violencia vicaria: “Yo viví dos capítulos muy dolorosos de violencia vicaria de mi expareja, que ni siquiera reconoce. Tuvimos que montar un operativo, tumbaron la puerta del departamento donde estaba mi hijo para obligarlo a entregarlo”.

¿Por qué Liz Gallardo volvió a alzar la voz?

Liz Gallardo ha vuelto a alzar la voz para denunciar públicamente que la jueza Miriam Olimpia Lozano, quien lleva el caso, determinó que la guarda y custodia del niño sea compartida, pasando por alto el lamentable episodio que vivió la actriz y demás pruebas que fueron presentadas.

¿Tiene miedo Liz Gallardo?

Ante dicha resolución, Liz teme que el padre del menor intente sustraerlo de manera permanente: “Se dictó sentencia hace como un par de meses o menos de la custodia compartida, en la cual él no está de acuerdo y yo no estoy de acuerdo y ambas partes apelamos”.

“Mi tema no es de dinero, que quede súper claro, eso es lo único que yo quiero, que no me vuelvan a quitar a mi hijo. Él me está presionando para que le dé el pasaporte, por ejemplo, ahora, porque se lo quiere llevar de viaje y yo quiero que mi hijo viaje y tenga experiencias, claro que sí, pero imagínate qué miedo si le doy el pasaporte y se lo lleva a su país Argentina, o Londres o a cualquier otro lugar a donde él viaja a menudo y no me lo vuelve a traer”, recalcó.

“Si tengo una guarda y custodia, yo tengo con qué pelear en caso de que suceda, si la guarda y custodia es compartida, no la podemos pelear. Él agarra mañana y se lo lleva en avión privado y tú vas y te dicen: ‘No, no procede porque como es compartida’, así me dijeron la primera vez que me lo quitaron”, sentenció.