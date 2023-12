Lizbeth Rodríguez todavía no supera que Celia Lora haya negado romance con ella

Hace algunas semanas, Lizbeth Rodríguez acaparó los reflectores al revelar que tenía una relación amorosa con Celia Lora, una de las modelos que más ganancias generan en la plataforma para adultos OnlyFans.

En octubre pasado, la también conductora declaró que era novia de Celia Lora y que incluso estaban muy enamoradas, por lo que no tenía miedo de gritar su amor. Pero la cosa no quedó ahí, pues aseguró que Alex y Chela Lora, padres de Celia, aprobaban su relación.

¿Qué dijo Celia Lora?

Sin embargo, esta versión fue desmentida por la propia hija de Alex Lora, quien posteriormente aseguró que “este chistecito de Lizbeth yo creo que ya llegó muy lejos porque ya lo vi en todos lados, aunque yo no estoy en el país y la verdad tenía que decir que no, no es cierto, no sé por qué trascendió tanto, por qué se la creyeron”.

¿Lizbeth Rodríguez está dolida? Durante la alfombra verde de un evento, diversos medios de comunicación abordaron a Lizbeth Rodríguez para preguntarle sobre cómo tomó las palabras de Celia Lora, en las que negó su supuesto romance.

La influencer reconoció que se sintió herida por la forma en la que Celia Lora afrontó la situación. “Sí (me dolió) y me sigue doliendo, ¿tú sabes? Yo amo, yo me entrego y es doloroso cuando una persona te sorprende, es cuando digo: ‘Ay, Lizbeth, tú no aprendes’, yo siempre digo que nunca terminas de conocer a las personas y me pasó ahora”.

De igual forma, aseguró que ella no es quien para hablar sobre el por qué Celia Lora la negó públicamente y aseguró que prefiere centrarse en su presente y darle vuelta a la página. “Es una etapa que ya se cerró, ya no tengo nada más que decir respecto a ella, la vida sigue, estoy trabajando un montón y pues disfrutando de la vida, del amor y quien está en este momento”.

Por último, reiteró que lo que sintió por Celia Lora fue sincero: “Yo digo que ella va a salir perdiendo porque yo la amaba con todo mi corazón”.