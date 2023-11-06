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FOTOS | Celia Lora niega ser la novia de Lizbeth Rodríguez

El rumor era falso, Celia Lora dijo que no anda con Lizbeth Rodríguez y que no tiene interés de tener una relación con nadie. Te contamos los detalles en fotos.

Por: Ana Patricia Pérez

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