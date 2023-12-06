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FOTOS | Lizbeth Rodríguez dolida porque Celia Lora la Negó. "La amaba con todo mi corazón"

Lizbeth Rodríguez reconoció que la actitud que tomó Lora la sorprendió, ¡no creyó que la fuera a negar! Pues sí tenían una relación. Te contamos en fotografías.

Por: Ana Patricia Pérez

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