Así se vivió la llegada de Shakira a México; envía un mensaje a todas las mujeres mexicanas

Shakira ha aterrizado en México, ¡y la emoción se siente en el aire! La superestrella colombiana llegó el martes 21 de enero al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en un vuelo privado desde Miami, marcando el inicio de una nueva etapa en su carrera . Cabe mencionar que nuestro país se convierte en su centro de operaciones previo al arranque de su esperada gira mundial “Las Mujeres Ya No Lloran”.

Así se vivió la llegada de Shakira a México

Desde su descenso del avión, Shakira se mostró cercana y accesible, incluso saludando a un trabajador del aeropuerto. En la sala de espera, la esperaban miembros de su club de fans “Las Caderas México” y medios de comunicación, quienes la recibieron con gran entusiasmo. La alegría era palpable, y aunque la emoción llegó a tal punto que fue necesario organizar a los fanáticos, la cantante se mostró en todo momento agradecida y feliz.

¿Shakira ya superó a Piqué?

Shakira compartió con sinceridad la importancia de este momento en su vida, reconociendo que este regreso a los escenarios, con una gira de tal magnitud, llega después de un proceso de catarsis tras su separación de Gerard Piqué. Conmovida, expresó: “Es un proceso muy sanador, un proceso muy sanador para mí, para muchas mujeres y para mucha gente que me ha acompañado desde el inicio. Y estoy feliz de estar aquí en México, que ha sido un país que me ha apoyado, que me ha comprendido, que me ha tenido. Y yo los amo, los amo con todo mi corazón”.

Shakira envía un mensaje a todas las mujeres mexicanas

Además de la emoción por su gira, Shakira también compartió sus antojos culinarios mexicanos: “Tengo las ganas de unos tacos, de unas flautas, me encantan las flautas. Y me voy a comer, lo primero que voy a hacer es un plato de jícama con sal y limón y Tajín”. Finalmente, envió un mensaje lleno de cariño a sus seguidoras mexicanas, a quienes considera su “manada": “Tengo unas ganas de reencontrarme con ellas, con toda mi manada. ¡Au! ¡Los quiero!”.