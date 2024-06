¡Llegó el momento de conocer el Top 5 de MasterChef Celebrity 2024!

Durante el avance del programa número 15 de MasterChef Celebrity 2024, podemos observar que los participantes estarán llenos de mucho estrés al cocinar en la Ex Fábrica MX, ya que deberán usar al máximo su creatividad en la presentación de los platillos.



La Fábrica MX es un lugar lleno de colores y arte urbano, por lo que nuestras celebridades podrán inspirarse para cocinar con mucho estilo durante los tres retos y así convencer a los comensales presentes y a los estrictos chefs.

En dicho adelanto notamos a los participantes muy confundidos, como Ernesto, quien no sabe qué harán exactamente: “Si esto se trata de arte y cocina... ¿nos pondrán a pintar o nos pondrán a hacer esculturas con masa?”. Por su parte, Rey Grupero se muestra preocupado al enterarse que además de cocinar, tendrán que convencer a los comensales de comer en su puesto.

Los participantes no entienden muy bien lo que van a realizar durante los tres restos, sólo saben que deben utilizar su lado sensible y artístico para al final de este programa conseguir un lugar dentro de los cinco mejores de MasterChef Celebrity 2024. Así que no te pierdas el próximo programa este domingo 30 de junio, a las 8:00 pm, por Azteca Uno.