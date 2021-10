Llegó la hora de exigir un trato justo para Jalisco: Enrique Alfaro

- Aclara Enrique Alfaro que no busca salir del Pacto Fiscal sino generar un acuerdo justo y equitativo derivado de las grandes aportaciones económicas de recaudación que genera Jalisco a México

- Luis García Sotelo expuso que la funcionalidad no equitativa del actual Pacto Fiscal y el histórico de movimiento que se han realizado desde hace 40 años; cada vez la concentración de recursos se queda en el gobierno central

- Margarita Sierra recalcó que la consulta solo será vinculante para los ciudadanos mayores de 18 años

- Los entes más cercanos con las y los ciudadanos son los municipios, explicó Pablo Lemus por lo que cada recurso debe de distribuirse equitativamente por región y necesidad social, hacer un nuevo pacto justo

- La consulta organizada por el IEPCJ se llevará a cabo en las 12 regiones del estado a lo largo de ocho jornadas, distribuidas en cuatro fines de semana consecutivos del 20 de noviembre al 12 de diciembre del presente año.

Con la convocatoria del gabinete estatal, senadores, diputados locales y federales, titulares del Poder Judicial, presidentes municipales, iniciativa privada, universidades, directores y dueños, de medios de comunicación, miembros de la sociedad civil, pueblos originarios y líderes religiosos, el Gobernador del Estado de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, encabezó la presentación sobre lo que será consulta ciudadana sobre el Pacto Fiscal que se llevará a cabo en noviembre y diciembre a la voz de: “Jalisco, es hora de hora de exigir un trato justo”, al afirmar que la entidad no busca salir del Pacto Fiscal sino generar un acuerdo justo y equitativo derivado de las grandes aportaciones económicas de recaudación que genera Jalisco a México.

“No queremos salir del pacto Fiscal, mucho menos queremos lastimar la unidad de la nación, lo que estamos diciendo de este lugar, desde el Teatro Degollado, es que con el actual acuerdo no hay futuro, con el actual arreglo llevaremos al país al fracaso, colapsaremos a los gobiernos locales y fracturaremos al país. Llegó el momento de actuar con mucha determinación, no lo vamos a hacer en un ánimo insisto, de confrontación ni con la federación ni mucho menos con otros estados, no queremos quitarle ni un peso a ningún estado del país, queremos deje de haber esta concentración excesiva de los recursos, queremos que haya un auténtico federalismo”, pronunció Alfaro Ramírez.

El mandatario reiteró que Jalisco es parte de dicho convenio por voluntad propia, por lo que la consulta ciudadana que llevará a cabo el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPCJ), busca generar la participación, entendimiento y que se apropie el tema ante los jaliscienses al demostrar durante la exposición el trato injusto sobre la repartición y falta de equidad que el Gobierno Federal ejerce en la distribución de los recursos estatales.

“’No se pueden salir del convenio’, he escuchado esa frase una vez tras otra y déjenme decirles desde la capital de Jalisco que nosotros somos parte de un convenio por voluntad propia porque somos un estado libre y soberano y si en algún momento ese convenio deja de ser lo que Jalisco necesita por supuesto que nuestro estado puede tomar la decisión de abandonar el convenio de coordinación fiscal”, aclaró el Gobernador.

Jalisco es la cuarta economía más grande del país, explicó Enrique Alfaro, siendo que el estado aporta 8 de cada 100 pesos a la economía nacional, pero el Gobierno Federal solo regresa 2 de cada 100 pesos del presupuesto nacional.

La entidad cuenta con el tercer PIB per cápita más alto del país, pero es el penúltimo estado en recursos per cápita de la Federación. Las potencias más castigadas ante esta devolución de aportaciones son Nuevo León, Puebla, Estado de México, Jalisco y Guanajuato, principales motores de México, señaló.

Indicó que el presupuesto de Jalisco no ha crecido al mismo ritmo que su economía pues gracias al trabajo de los jaliscienses, la economía del estado creció 31% en los últimos 10 años, pero en el mismo periodo las transferencias del Gobierno Federal a Jalisco sólo han crecido 23%.

Destacó las desventajas que tiene Jalisco en cuanto a lo que recibe un ciudadano en materia de educación, seguridad, salud y proyectos estratégicos, contra las demás entidades del país donde se desina hasta es el triple de recursos por habitantes.

El Gobernador recordó que con la instalación de la Mesa Ciudadana de Análisis del Pacto Fiscal “Nuevo Pacto: Equidad y Solidaridad Fiscal” se discutió y se analizaron los pasos a seguir para la consulta ciudadana, encabezados por Enrique Toussaint.

Por último, convocó a los presentes a informar a las y los ciudadanos de la realidad que traviesa el estado y a ser parte de esta consulta que llevará a Jalisco que de ser positiva se podrá llevar a cabo la iniciativa presentada al Congreso de Jalisco que establece la obligatoriedad para que por lo menos cada seis años se revisen los Convenios de Coordinación Fiscal y en caso de no llegar a un acuerdo, poder darlos por terminados; y en segundo se constituye la creación inmediata de un Sistema de Administración Tributaria Estatal para que se use en caso de ser necesario.

Al tomar la palabra, como representantes de las y los alcaldes de Jalisco, Pablo Lemus, resaltó que son los municipios los entes más cercanos con las y los ciudadanos y quienes han padecido por años la inequidad en la repartición de recursos para poder operar lo que podría parecer los problemas más pequeños, pero más trascendentales para las colonias y sus habitantes.

“La Federación nos ha dado la espalda”, señaló al enumerar la desaparición del FORTASEG, del Fondo Metropolitano y los recursos del Ramo 23 que en su momento se dijo que el Gobierno de México haría esas obras, pero aclaró que ningún funcionario federal sabe qué hacer en lo local y nunca han vuelto hacer ninguna obra de infraestructura básica municipal.

“Todos los municipios somos iguales ante la ley, pero distintos en cuanto a nuestras necesidades, es cierto que compartimos problemas, sin embargo, hoy resulta fundamental saber distinguir necesidades y prioridades desde una visión territorial, política y social y de vocación con apego a las realidades específicas”, añadió.

Lemus Navarro especificó llamó a ser solidarios con los municipios que menos tienen porque parte del presupuesto hoy no contempla la realidad social para ellos, por lo que es momento de construir un nuevo acuerdo.

En el marco de la presentación, Luis García, tesorero del Ayuntamiento de Guadalajara, expuso el mecanismo de este convenio hecho hace 40 años e indicó cada vez más hay una concentración mayor de recursos en el Gobierno Federal, aunque los estados y municipios tengan más atribuciones y funciones que están relacionados con la calidad de vida con los ciudadanos.

“El 85 por ciento de los recursos de este país que están plasmados en el presupuesto nacional tienen como origen una facultad, una función federal. Por eso, es que, si vemos la evolución de los recursos transferidos, por ejemplo, el de las participaciones y contrastamos contra cómo ha crecido el presupuesto federal pues vamos a encontrar que cada vez más hay una concentración de los recursos en el ámbito federal y cada vez y desde siempre, digamos, los recursos que van a los estados y los municipios son menores”, puntualizó en la explicación.

Por su parte, Margarita Sierra, aclaró que la consulta ciudadana no significa un gasto, por el contrario, aclaró que es una inversión y una oportunidad al ser la primera consulta ciudadana en la entidad.

Informó que el presupuesto de la consulta Popular incluye la participación de 500 personas, las instalación de 970 centros de votación y señaló que la pregunta que se realizará a los jaliscienses será: “¿Estás de acuerdo en que cada seis años, se revisen los términos de la Coordinación fiscal y la manera en la que la federación distribuye los impuestos, para que se decida si Jalisco se mantiene o sale de Pacto fiscal?”.

Sierra recalcó que la consulta solo será vinculante para los ciudadanos mayores de 18 años.

PARA SABER MÁS:

La Consulta del Pacto Fiscal, será la primera que se realizará en el Estado de Jalisco, en Coordinación con el Instituto Electoral de Participación Ciudadana (IEPC); se llevará a cabo en las 12 regiones del estado a lo largo de ocho jornadas, distribuidas en cuatro fines de semana consecutivos del 20 de noviembre al 12 de diciembre del presente año.

• 20 y 21 de noviembre, Regiones: Alto Sur, Altos Norte, Ciénega y Sureste

• 27 y 28 de noviembre, Regiones SUR, Lagunas, Sierra de Amula y Valles

• 04 y 05 de diciembre, Costa Sierra y Centro, Norte y Costa Sur

• 11 y 12 de diciembre, Región Centro

Cabe mencionar que, en el Área Metropolitana de Guadalajara, permanecerán instaladas 100 urnas electrónicas durante los cuatro fines de semana de la jornada.

Para recabar las opiniones, se usarán 3 mil 273 urnas electrónicas en 970 centros de votación del IEPC.