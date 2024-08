Así luce Ninel Conde con su nueva apariencia: le llueven críticas

Ninel Conde es una de las cantantes y actrices que constantemente acapara los reflectores y se vuelve tendencia en redes sociales, aunque no lo hace precisamente por su trabajo o por su música, sino más bien por lo extraño que luce su rostro a causa de las cirugías estéticas que ha realizado.

El ‘Bombón Asesino’ fue blanco de críticas en las últimas horas luego de reaparecer en redes sociales con un visible cambio de apariencia. Muchas personas aseguraron que “parece otra persona”.

Aunque a Ninel Conde de poco y nada le importan las críticas que ha recibido, es evidente que su apariencia no es la misma, incluso su rostro luce completamente diferente y exagerado.

¿Cómo luce actualmente Ninel Conde?

De acuerdo con los internautas, los pómulos, la forma de sus ojos y sus labios se ven diferentes, lo que demuestra que recientemente se hizo otro arreglito en el rostro el ‘Bombón Asesino’.

¿Qué dijo Ninel Conde al respecto? Ninel Conde no se pronunció sobre el aspecto de su rostro, más bien prefirió hablar de sus proyectos profesionales.

“Hablando de cosas agradables, bonitas, positivas, hay muchos proyectos en puerta del show business y no show business. Hoy quiero agradecer a la gente que sí es profesional, como la preciosa que me pone mis pestañitas (...) Tengan cuidado, que no caigan en manos de gente poco profesional y estafadora o charlatana que nada más quieren 2 minutos de fama. Les mando besos”, dijo Ninel Conde.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales?

La publicación de Ninel Conde no pasó desapercibida en redes sociales, donde los internautas la destrozaron con críticas y comentarios alusivos a su nueva apariencia.

“Ninel ya no se parece nada, quedé...”, “El reto es que pueda cerrar bien el ojo”, “Debió parar con las cirugías cuando estaba en Rebelde, ahí se veía muy guapa, ya no necesitaba más”, fueron solo algunos de los comentarios.