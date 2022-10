Shakira: Le llueven memes a Piqué tras lanzamiento de Monotonía.

Después de varias semanas de espera, Shakira al fin lanzó “Monotonía”, su más reciente sencillo, el cual cuenta con la colaboración de Ozuna y que tanta polémica desató antes de su lanzamiento por las claras referencias a Gerard Piqué, padre de sus dos hijos.

Si le pusieron el cuerno a Shakira, ¿qué me puedo esperar yo?

A mitad de año, Piqué y Shakira anunciaron su separación y no revelaron más detalles al respecto, esto desató un sinfín de especulaciones y rumores, mismos que apuntan a que el principal culpable de su ruptura fue el jugador del Barcelona, quien le habría sido infiel a la colombiana.

Posteriormente, Piqué avivó dichos rumores al iniciar su romance con Clara Chia Martí, quien trabaja para Grupo Kosmos, empresa de la que es accionista el defensor catalán.

El videoclip de “Monotonía” fue dirigido por la colombiana en conjunto con Jaume de la Iguana, quien ha sido participe en algunos de sus más recientes videos musicales y se rodó en la ciudad catalana de Manresa.

Estas son las indirectas a Piqué

En el videoclip se observa como un hombre le dispara a Shakira en el corazón y la derriba, posteriormente, la colombiana se levanta y recoge su corazón que late con dificultad. Esto es una clara metáfora de lo que ha vivido en los últimos meses con Piqué.

Otra referencia es la letra, que dice: “No fue culpa tuya ni tampoco mía, fue culpa de la monotonía. Nunca dije nada pero me dolía, yo sabía que esto pasaría” y también otra parte que hace mención al repentino cambio del futbolista catalán. “De repente ya no eras el mismo, me dejaste por tu narcisismo; te olvidades de lo que un día fuimos”.

Al final, Shakira guarda su corazón bajo llave, lo que deja en claro que no quiere saber nada del amor por el momento.

¿Cómo reaccionaron las redes con “Monotonía”? En tan solo unas horas, “Monotonía” ya supera los 5 millones de reproducciones, lo que promete ser un verdadero hit, así mismo, los internautas han inundado las redes sociales con memes y burlas para el futbolista español, quien, dicho sea de paso, se volvió tendencia mundial.

Cuando Shakira dice “de repente ya no eras el mismo, me dejaste por tu narcisismo” y uno entra al Instagram de Piqué 🫠 pic.twitter.com/KvbfD53i3s — yeraldin (@lopzpaloma_) October 20, 2022

Todos llegando a Barcelona:



Entreguen a Gerard Piqué y nadie saldrá herido. pic.twitter.com/vMU9pHbRDY — Tiffany (@Tiff_and06) October 20, 2022

—Shakira: “No fue culpa tuya ni tampoco mía Fue culpa de la monotonía”



–Todos abrazando a Shakira y mirando a Pique... pic.twitter.com/dEmjZVZGU5 — Carlos Del valle (@CaDelval) October 20, 2022

Shakira viendo como a Piqué le va tocar promocionar su nueva canción 🤣 pic.twitter.com/7zhN5oFc1v — KatsCarey (@KatsCarey) October 20, 2022

Yo viendo que todos los extras se parecen a Piqué en el video de #Shakira pic.twitter.com/g2sGolBoZW — Jaqui Jacks✨ (@JaquiJonguitud) October 20, 2022

La porquería de Piqué escuchando #Monotonia de Shakira identificándose con todas las indirectas: pic.twitter.com/4CRPybpd3y — Vanessa🎄Targaryen 💗BINJIN💗 (@JK_FerreiraV) October 20, 2022

Y #Shakira yendo por la vida con un hueco en su pecho, como un zombi, sin ganas y con el corazón en la mano



Desgraciado piqué pic.twitter.com/vEoN73iJaE — LaFlorSilvestre® (@FlorrrSilvestre) October 20, 2022