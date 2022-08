“Yo lo odio”, esto dijo Rey Grupero sobre la broma que le hizo a Alfredo Adame.

Alfredo Adame se ha convertido en el rey de los escándalos y tras ganar el relity Soy famoso, ¡sácame de aquí! no ha sido la excepción y en días pasados volvió a acaparar los reflectores después de que el Rey Grupero y el influencer Fofo Márquez colgaran una lona afuera de su casa ofreciendo los servicios de instructor de karate y Dj y donde además revelaron su número telefónico personal.

Rey Grupero no respetó la orden de restricción de Alfredo Adame.

Los hechos ocurrieron el pasado 2 de agosto, cuando el también conductor se despertó furioso después de que el Rey Guerpo y Fofo Márquez colgarán la lona en cuestión que decía:

“Clases de karate y Dj:

Patada de bicicleta

Carazo a la botella

Desplazamiento con sillas





Con el experto en artes marciales. Dj clases:

Cumbias

Charangas y más

Con el Zen Zei Alfredo Adame. No aceptes imitaciones. 120 pesos la clase. Pero eso no es todo, también agregaron el número personal del conductor, que es 55101866…, al cual pueden comunicarse los interesados”.

¿Qué dijo Alfredo Adame? “Algún chistosito sin vida”, escribió Alfredo Adame en el pequeño video que compartió en su cuenta de Instagram mostrando lo sucedido, así como otra fotografía donde aparecían los influencers sosteniendo la misma lona, pero ahora sobre un puente y escribió: “Ya salieron los chistositos”.

El Rey Grupero habla de lo sucedido

Como mencionamos anteriormente, El Rey Grupero fue el artífice de dicha broma a pesar de contar con una orden de restricción para no acercarse a Alfredo Adame y habló de lo ocurrido en exclusiva para Ventaneando.

“Fue iniciativa mía, la neta es que Alfredo Adame me cae en los hue…, pinche viejito payaso. Estuvo muy chistoso porque con el Fofo estuve haciendo algunas bromas, unas que nos salieron mal y en eso le digo: ‘oye, ¿por qué no le marcamos a Alfredo Adame?’, conseguimos el teléfono nuevo y le ponemos una lona wey”.

“Entonces se me ocurrió Dj con karate, o sea, tú imagínate que vas a tus clases de karate con Alfredo Adame, la trepamos, la amarramos y vámonos, o sea, tampoco nos quedamos ahí tanto tiempo. Todavía nos quedamos ahí un poquito para tocarle”, añadió.

Cuando le preguntaron si no había problema de que se haya acercado a la casa del conductor por la orden de restricción, Rey Grupero dijo “a mí me vale, ese wey no respeta ni mi número, me ha insultado así, me ha dicho que me vaya a chin… a mi ma… No le veo caso, yo lo odio”, finalizó.

Rey Grupero habla defiende a Cynthia Klitbo

El influencer tuvo una relación sentimental con la actriz, de ahí que le guarde un gran cariño, por ello, le envió un mensaje a Niurka Marcos y a su novio Juan Vidal.

“Puede hacer lo que tú quieres, pero es una dama que te dio casa, que te dio comida, que te consiguió trabajo, que te prestó dinero, que te abrió todas las puertas para que él entrara a un proyecto como lo fue “Casa los Famosos”, entonces, ¿cómo vas a responderle así a una mujer? Ten hue…y dile a tu nueva pareja (…) yo lo arreglo, te pido una disculpa si te ofendí, pero te pones a decirle lesbiana, te pones a tirarle y a hacer cosas que no están bien como hombre”, finalizó.