Antonella: Hija de un like. Adicción a las redes sociales.

Antonella es apenas una joven, es hora de usar su primer tampón en la vida, justo cuando sale del baño se da cuenta de que su madre Katia la está grabando. De momento, Antonella no le dice nada a su madre, pues ante las redes se comporta muy sonriente pero la realidad es que está molesta de que su madre se la pase grabándola todo el tiempo. A Katia solo le importa subir videos para poder monetizar. aunque Antonella le ha dicho siempre que no quiere ser figura pública en redes sociales.

Katia comenzó a grabar a su hija desde que ella era una bebé, en lugar de buscar un trabajo, vive de lo que recibe en los videos. Ahora que Antonella entró a la pubertad, no quiere seguir grabando todo lo que hace en su vida, pero Katia le exige que lo haga. El abuelo de Antonella está molesto por la situación, no está de acuerdo con que Katia grabe a Antonella en todas sus actividades.

Antonella recibe muchas burlas en su escuela por ello, así que decide darse de baja en la escuela. El abuelo se entera de lo que está pasando y visita a su nieta para reclamarle a Katia, pues él se ha encargado de pagarle la escuela a su nieta desde que era pequeña. Renata, tía de Antonella, tampoco está de acuerdo, trata de hablar con su hermana Katia pero parece que no logra hacerla entender. Katia está muy metida en que su hija sea un “influencer” y deja a un lado el bienestar y la paz que debe tener Antonella.

Antonella quiere seguir estudiando pero en casa, pues sabe que los vides están en su vida por encimas de muchas cosas. Antonella quiere hacer contenido sobre bullying, pero su madre no está de acuerdo, quiere que Antonella salga a cuadro como alguien feliz y que no se queje. Katia sigue presionando a su hija, ahora quiso ganar más seguidores fingiendo que Antonella está enamorada de un chico que hace contenido de patinetas, aunque a la joven no le agrada, se aguanta porque piensa “debe hacerle caso a su madre”.

Antonella comienza a hacer cosas cada vez más ridículas e intensas, su madre lleva las cosas al extremo. Renata y el abuelo están preocupados por lo que está pasando con Antonella, a Katia no le importa en absoluto. Antonella comienza a darse cuenta de que su madre la está explotando y que solo se preocupa por monetizar.

Ahora Katia firma un contrato con un reconocido cantante que quiere que Antonella salga en su próximo video musical, Antonella no quiere hacerlo pero es obligada por su madre. Las cosas se ponen ahora más intensas, Antonella ya no quiere ser influencer y cuando se lo hace saber a su madre ella la encierra en su recámara para que no la moleste. Renata y el abuelo están preocupados porque no han sabido nada de Antonella, deciden ir a buscarla y Katia les dice que está en otro lado.

Antonella le tiene pavor a su madre, se escapó de su recámara cuando su madre la encerró, su mejor amigo le ha llamado a la policía y llegan para apoyar a la pequeña. Katia ha terminado en la cárcel, las consecuencias de haber estado explotando a su hija han caído por su propio peso. Ahora Antonella puede vivir una vida normal y privada, alejada de las redes sociales.