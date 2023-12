Leticia: Alza la voz. Violencia intrafamiliar y feminicidio

Leticia llega alterada y goleando la puerta de sus papás para pedir ayuda, pues su esposo, Jaime, la acaba de golpear una vez más. Su papá va en busca de su pistola para salir a hacer justicia por mano propia; sin embago, la mamá de Leticia lo hace entrar en razón y le dice que es más importante llevar a su hija a que levante una denuncia en el MP.

Lo Que Callamos Las Mujeres| Capítulo | Leticia: Alza la voz

Sin embargo, al llegar con las autoridades, no le hacen caso y hasta le terminan diciendo que lo mejor es que le pida perdón a su esposo, pues ha visto casos en que hasta mejora la relación. Indignados, los papás de Leticia y ella salen del MP de regreso a su casa, pero una reportera logra escuchar todo lo que suedió y entrevista a la mamá de Leticia para conocer un poco más del caso.



Leticia le revela a su mamá que el pretexto para que Jaime la golpeara fue que le confesó que iba a comenzar a trabajar, a lo que él se negó y se indignó que quisiera trabajar, pues él le daba todo lo necesario, y terminó golpeándola brutalmente, al grado de casi matarla.

Su mamá le dice que tiene que salirse de esa casa y por fin no regresar con Jaime, ya que no es la primera vez que él se pone violento con ella.

Jaime busca que Leticia lo perdone y le llama por teléfono, le dice que hará cualquier cosa que ella le pida, y ella sólo le dice que se vaya porque su papá lo está buscando. Jaime es asociado con un amigo en una tienda, y cuando el papá de Leticia lo va a buscar ahí, Óscar, amigo de Jaime, le revela que él no está ahí, e incluso le dice que ya no son socios. El papá de Leticia le deja el mensaje de que es mejor que se entergue a las autoridades, pues si él lo encuenta ants, no responderá al respecto, pues su enojo por la violencia hacia su hija es enorme.

La reportera que escuchó todo el altercado en el MP, se encuentra de nuevo con Leticia y su familia. Les pide que dejen grabar su conversación con las autoridades con el fin de hacer presión de un medio de comunicación y la ayuden, pues además, su caso no es único y puede ayudar a más mujeres en esa situación. Con este argumento logra convencerlos y acceden a que entre con ellos. La idea de la reportera resulta y comienza el proceso para que se ayude a Leticia.

Aunque s mamá no está de acuerdo, Leticia quiere regresar a su casa, por lo que su mamá la acompaña, pero más tarde, mientras está dormida, se despierta bruscamente para darse cuenta que Jaime regresó a la casa. Asustada le dice que se vaya, pero él la sabe manejar muy bien y justo cuando se da la vuelta para irse, ella le pide que se quede porque lo ama.

Jaime le cuenta a Óscar que está de regreso con Leticia y ella no se atrevería a denunciarlo, sin embargo, en ese momento llegan por él para llevárselo preso, pues está la orden de aprehensión, pero él logra escapar e incluso les dispara a las autoridades que van por él. Lo primero que hace es ir a reclamarle a Leticia, pues ella le dijo que lo amaba y él se sintió traicionado. Aunque Leticia le quiso explicar y le pidió que huyera para que no lo atraparan, Jaime no se controló y la estranguló hasta matarla.

En ese momento llegaron los papás de Leticia y él aprovechó und escuido para escapar. Los papás de Leticia la encontraron tirada en el piso y no pudieron hacer más por ella.