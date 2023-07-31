Lo Que Callamos Las Mujeres| Capítulo | Ana: ¿Cuánto vales, cuánto ganas?

Ana y Marco acaban de casarse y tienen muchos planes en mente, como formar una familia. Marco decide comprar un departamento para irlo pagando poco a poco pero se encuentra con la noticia de que en su empresa corrieron a más de la mitad de empleado, incluyéndolo a él, por lo qeu desde ese momento comienzan a sufrir una crisis económica en casa. Ana quiere ayudar en la casa consiguiendo un empleo, pero Marco no está dispuesto a dejar que sea ella quien lleve el dinero a casa, y cuando Ana decide dar ese paso, comienzan los problemas entre ambos.