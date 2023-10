Monic y Nancy: Dos anhelos. Cáncer de mama

Monic se encuentra en una sesión de fotos y su maquillista le dice que tiene una bolita muy extraña abajo del busto, sin embargo, Monic le hace notar que no le da mucha importancia aunque asegura que ya tiene cita en el doctor por cualquier cosa. Ya en el consultorio, su médico le dice que el diagnóstico es cáncer de mama, y aunque ella está en shock por la noticia, termina aceptándolo. Lo único que no puede aceptar, es que el doctor le recomienda extracción de mama pero ella se niega y prefiere tomar únicamente quimioterapia.

Su novio Dani le dice que siempre la apoyará y saldrán juntos de esa situación, incluso, esa misma noche le propone matrimonio, y aunque al principio lo toma mal Monic, termina aceptando, pues sabe lo mucho que Daniel la ama y ella a él.



Tiempo después, en el hospital Monic conoce a Nancy, una mujer madura que se recupera igualmente del cáncer y de una masectomía fallida y a la que su esposo, Jerónimo, le acaba de pedir el matrimonio, pues aunque dijo que podía, no quiere seguir con ella y todo lo que implica el proceso de superar el cáncer a su lado.

Nacy platica con Monic sobre el cáncer y la posibilidad de vida que les da la extirpación del seno con tan de superar el cáncer. Tras esta profunda conversación, Monic se da cuenta de que esa es la decisión que requiere tomar y decide someterse a la cirugía que le quite las mamas y poder liberarse del cáncer, pues aunque sólo las células se encontraban sólo en un seno, la quimioterapia no ha funcionado y se extendió a la otra mama.





Año y medio después, Monic se encuentra en remisión, lo que supone que ya no hay rastro de cáncer en su sangre. Su mamá y Daniel brindan con ella por este gran logro, y su mamá comienza a preguntarle sobre la luna de mil, pues ya se casaron y aún no festejan. Su mamá propone ir a la playa y Dani la secunda, pues tiene promociones que puede hacer válidas ahí; pero Monic se siente muy presionada, pues sería la primera vez que use traje de baño tras la masectomía.

Aunque le dice a su esposo que no quiere ir a la playa, pues no está segura de su cuerpo, él le dice que cuando quiera puede hacerse una reconstrucción mamaria para recuperar esa seguridad, sin embargo, sigue sin estar segura de esa idea.

Por su parte, Nancy también logra estar en remisión después de mucho, y aunque está festejando sola en su casa, también llega su hermana Lorena para apoyarla y celebrar ese momento. Juntas hablan sobre la posibilidad de reconstrucción, pues aunque es algo que Nancy jamás había pensado, ahora la idea le atrae mucho, ya que se siente incompleta como mujer.

Lorena acompaña a Nancy al médico para ver todo sobre la reconstrucción, sin embargo, el médico les dice que el procedimiento lo deben de cubrir en su totalidad, pues es algo que no cubre el seguro, ya que se considera algo estético. Enojada, la hermana de Nancy le reclama al mádico que poco puede hacer, pues no está en sus manos.

Al salir del doctor, se encuentran con Monic, quien huye despavorida de una consulta donde se sintió muy abrumada, pues aún no está segura de la reconstrucción y se ve presionada por su mamá, su esposo y una entrevistadora que cubre todo su proceso.

En casa de Nancy, ambas platican sobre sus casos y se dan cuenta que cada una quiere lo contrario que la otra, sin embargo, no deja de ser válido para cada una, pues es su cuerpo y tienen derecho a decidir lo que quieran. Poco después llega Dani y le pide discupas por no escucharla como ella quería, por lo que se van a la casa y ella le expone sus puntos y él, con todo el amor que siente por ella, respeta sudecisión y le dice que estará a su lado con o sin reconstrucción.