Aura y Valentina tienen dudas sobre su sexualidad y están experimentando entre ellas, y un lugar que decidieron para hacerlo fue en las regaderas d ela escuela, sin embargo, no contaban con que Elia las descubriría y grabaría. Tras tenerlas en video, Elia amenaza a Aura de publicar por todos lados el video si no hace lo que e lla le dice, por lo que se ve obligada a cometer actos que no son propios de ella.