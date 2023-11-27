Lo Que Callamos Las Mujeres| Aura y Valentina: Las niñas con las niñas
Aura comienza a tener problemas por cumplir con peticiones que le hace Elia, una compañera que la amenaza con publicar un video de sus preferencias sexuales.
Aura y Valentina tienen dudas sobre su sexualidad y están experimentando entre ellas, y un lugar que decidieron para hacerlo fue en las regaderas d ela escuela, sin embargo, no contaban con que Elia las descubriría y grabaría. Tras tenerlas en video, Elia amenaza a Aura de publicar por todos lados el video si no hace lo que e lla le dice, por lo que se ve obligada a cometer actos que no son propios de ella.