Lo Que Callamos Las Mujeres | Esperanza y Milagros: Hasta alcanzar el cielo

Esperanza da a luz a su segundo bebe. Una niña preciosa que nació prematura, a la que llamaron Milagros. Milagros ha tenido un desarrollo mas lento que otros bebes de su edad, pero Esperanza y Martín, su esposo, no se dan por vencidos y hacen todos los ejercicios sugeridos por el doctor para ayudarla. Cuando llega el momento en el que Esperanza debe volver al trabajo, en ninguna guardería aceptan a Milagros debido a que por su corta edad no tiene un diagnóstico claro y no se quieren hacer responsables. Esperanza decide llevar a Milagros con ella al trabajo, así se la pasan hasta que Milagros cumple 4 años, cuando es diagnosticada con parálisis cerebral. Todo se complica más cuando Martín tiene un accidente y muere repentinamente . Esperanza, tendrá que hacer los cambios necesarios para ocuparse de su hijo Martincito y cuidar de Milagros ella sola. Esperanza le enseñará a sus hijos que con esfuerzo y ganas todo se puede lograr a pesar de las adversidades.