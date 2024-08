Lo Que Callamos Las Mujeres | Regina: La víctima imperfecta

Regina es una joven escritora que trabaja con Santos, su jefe y también su pareja. Recientemente ha decidido dejarlo e irse a casa de su hermana, pues ya no se siente bien estando con él. Regina tiene que seguir viendo a Santos en el trabajo y en cuanto ya no están juntos, él empieza a atormentarla con todo lo posible; además, busca cualquier situación para ponerse como la víctima de ella. Regina decide mandar un mail explicando la situación y buscar la solidaridad de sus compañeros, pero Santos aprovecha este recuerdo para demandarla. Ella no se imagina que ese es el inicio de una persecución constante hacia ella, donde busca salirse pero todas las pruebas están en su contra y no encuentra cómo defenderse.