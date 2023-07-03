Lo Que Callamos Las Mujeres | Capítulo | Silvia: Sin filtros.
Silvia tiene como mamá a Olga, quien fue modelo en su juventud y que quiere el mismo camino para ella, pero con eso, le está haciendo un daño inimaginable.
Olga es una exmodelo que tiene una hija adolescente para la que quiere el mismo camino que tuvo ella ene l modelaje, por lo que le exige demasiado para que su imagen siempre esté perfecta; sin embargo, con estos comentarios y acciones sólo le está creando inseguridad y un daño que puede terminar de la peor manera.