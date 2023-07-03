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Lo Que Callamos Las Mujeres | Capítulo | Silvia: Sin filtros.

Silvia tiene como mamá a Olga, quien fue modelo en su juventud y que quiere el mismo camino para ella, pero con eso, le está haciendo un daño inimaginable.

Por: Carolina Loaiza

Olga es una exmodelo que tiene una hija adolescente para la que quiere el mismo camino que tuvo ella ene l modelaje, por lo que le exige demasiado para que su imagen siempre esté perfecta; sin embargo, con estos comentarios y acciones sólo le está creando inseguridad y un daño que puede terminar de la peor manera.

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