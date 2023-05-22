Lo Que Callamos Las Mujeres | Capítulos | Maru y Rita: Nunca es tarde.
Maru y Rita son mejores amigas, sin embargo, también tienen una relación sentimental a escondidas, pues no saben cómo lo tomará la familia de Rita.
Rita decide confesar la verdad de su orientación sexual a su familia, peroal hacerlo, su esposo sufre un infarto, por lo que ella se siente culpable y se promete que ya no cambiará nada en su vida y todo seguirá igual. Sin Embargo, una de sus propias hijas la ayudará a seguir su felicidad y ser libre de amar a quien quiera.