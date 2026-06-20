“Soy un gatito malo": el shippeo entre Michelle y Lancer sube de nivel en MasterChef 24/7 (VIDEO)

El romance en las instalaciones de MasterChef 24/7 va viento en popa y ya es imposible de ocultar. En las últimas horas, pudimos notar que subió de nivel la complicidad entre Michelle y Lancer, demostrando que la química entre ambos superó por completo la línea de la amistad. Sin playera y luciendo un físico trabajado, el creador de contenido se acercó a Michelle para pedirle, en un tono muy coqueto, que le secara el cuerpo con una toalla

