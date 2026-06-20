Daniela se molesta por el desorden en la cocina de MasterChef 24/7 y pone en evidencia a Luis sin querer (VIDEO)

El tema de la limpieza ha sido uno de los principales desacuerdos en MasterChef 24/7 y han habido varios pleitos por esta situación. Y aunque los cocineros ya tenían acuerdos para preservar el orden en todas las áreas, Daniela se dio cuenta de que todavía hay quienes dejan sus estaciones sucias, por lo que en vez de discutir, mostró evidencias de todo el caos que dejó el grupo anterior para exponer al culpable, sin imaginar que se trataba de Luis, pues fue él quien trabajó en ese espacio para hacer empanadas fritas y no terminó de ordenar.