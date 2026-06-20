Luis le lanza indirecta a Antrax tras pleitos por la limpieza en MasterChef 24/7 y Carmen interviene: “No finjas”

Las rencillas entre Luis y Antrax están más fuertes que nunca en MasterChef 24/7, especialmente desde que tuvieron desacuerdos mientras trabajaban en equipo por uno de sus castigos. Y el creador de “Notibola” ya demostró que no está dispuesto a ceder con su compañero y sigue insistiendo en que es él quien deja las estaciones sucias, por lo que aprovechó las prácticas sabtinas para mandarle indirectas, pero tuvo que cambiar de tema porque Carmen se metió a la conversación y le pidió que dejara estos asuntos para otro momento.