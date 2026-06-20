Michelle siente que arruinaron su platillo en el viernes de detantales negros de MasterChef 24/7 (VIDEO)

En la práctica de cocina de este sábado, Michelle se sinceró con sus compañeros y les confesó que siente que sí arruinaron su platillo en la gala de delantales negros de MasterChef 24/7. La cocinera terminó el día de ayer recibiendo el temido mandil y tendrá que cocinar el domingo para demostrar que se merece seguir en la competencia.