Michelle siente que arruinaron su platillo en el viernes de detantales negros de MasterChef 24/7 (VIDEO)
La cocinera recibió delantal negro en la gala de este viernes por la noche en MasterChef México 2026.
En la práctica de cocina de este sábado, Michelle se sinceró con sus compañeros y les confesó que siente que sí arruinaron su platillo en la gala de delantales negros de MasterChef 24/7. La cocinera terminó el día de ayer recibiendo el temido mandil y tendrá que cocinar el domingo para demostrar que se merece seguir en la competencia.