Ramahá se quiebra al recordar la relación con su papá y confiesa una importante decisión sobre tener hijos (VIDEO)

Ramahá, el cocinero originario de Yucatán de MasterChef 24/7, vivió un emotivo momento junto a Luis. El concursante se sinceró con su compañero y se terminó rompiendo al recordar la relación que tuvo con su papá. Añadió que los malos momentos que pasó en su infancia lo han hecho cuestionarse el tener hijos, por miedo a repetir alguna de sus experiencias.