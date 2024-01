Dalia: Como una pluma. Trastornos de la conducta alimentaria

Alberto, papá de Dalia, le revela a su esposa Elizabeth que dejará la casa, pues ahora sale con una chica de la que se enamoró y ya no soporta estar a su lado. Elizabeth, enojada, le dice que hará que regrese pidiéndole perdón de rodillas, pues hará todo lo posible para ser la mujer perfecta, lo que significa que baje de peso, pues siente que está apsada de kilos y por eso la abandonó. Todo esto también se lo dice Elizabeth a su hija, pues no quiere que su hija vea que su mamá ‘es derrotada’.

Dalia, como una pluma

Ambas comienzan un nuevo estilo de vida que conlleva cambiar su dieta y hacer ejercicio. Dalia además, escala y se está preparando para una competencia; sin embargo, con el paso de los días y ante su baja ingesta de comida con nutrientes, sufre un accidente mientras escala y se lastima el pie, pues resbaló por su poca fuerza y su pierna no soportó su peso por la misma falta de vitaminas y minerales.



Aunque su abuela le hace ver que necesita alimentarse bien, ni ella ni su mamá creen que sea la solución, pues su objetivo de bajar de peso aún no está cumplido.

Tras algunas semanas en reposo, Dalia se reincorpora a su vida normal pero no puede escalar ni hacer ejercicio aún porque le falta fuerza en el pie, pero su actitud cambia al notar lo mucho que subió de peso por estar tanto en cama.





Se vuelve grosera principalmente con su abuela, quien la motiva a comer para rcuperar fuerzas. Además, al quedar de verse con una amiga que también escala con ella, cree que le quiere quitar su puesto en el equipo porque quiere que coma más. Por lo que reacciona de manera agresiva.

Poco a poco Dalia va a delgazando y se ve muy demacrada. Aunque su mamá intenta hacer que coma, no logra nada, pues Dalia cree que la quieren engordar. Su abuela habla con su mamá, Elizabeth, y le hace ver la parte de la culpa que le corresponde, pues nunca ha dejado de hablar de un peso ideal y comer menos. Al estar discutiendo el tema, Dalia sale más pálida que nunca de su recámara y termina combulsionando.

En el hospital, les informan que se trató de una descompensación por falta de nutrientes que no le llegaron al cerebro debido a una deshidratación por su falta de comida.

Ante esta situación, Elizabeth está muy asustada y habla con Dalia, advirtiéndole que si continúa así, tendrá que internarla para que salga adelante. Dalia acepta mejorar sus hábitos para recuperar su peso y su salud y evitar ser internada.

Dalia cumple su palabra y poco a poco sale adelante; sin embargo, un día llega a su casa y está su papá en la puerta para revelarles que está a puntod e casarse, pero quiere recuperar el tiempo perdido y pedirle disculpas, tanto a Elizabeth como a Dalia.

Elizabeth al principio no quiere, pues la situación que puso en riesgo la vida de Dalia fue en gran parte culpa del abandono de Alberto; sin embargo, Dalia quiere darle una segunda oportunidad. Tiempo después, aceptan comer con la futura esposa de Alberto, pero él no le dijo nada del trastorno de conducta alimentaria que supera Dalia a su futura esposa e hijastra, por lo que ellas hacen comentarios que no son positivos para el estado de Dalia.

Tras esta reunión, Dalia comienza a sufrir nuevamente y alucinar con personas que la agreden, hasta que de nueva cuenta llega al hospital, en esta ocasión, por un paro cardiaco. Afortunadamente cuando pasan a verla, su estado es estable aunque delicado.

Poco después de salir del hospital, Dalia retoma sus terapias y toda su familia asiste con ella para salir adelante, pues entienden que es un trabajo en conjunto.