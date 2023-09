Rebecca: Compulsiones ocultas. Hipersexualidad

Rebecca tiene pesadillas que la despiertan constantemente, sobre todo con su compañero de trabajo, Saúl, a quien lo sueña teniendo relaciones sexuales con ella, pues además, suele coquetearle siempre aunque ella le recuerda que es casada.

Lo Que Callamos Las Mujeres| Capítulo | Rebecca: Compulsiones ocultas

Gilberto, jefe de Rebecca, le informa en una junta con el resto del equipo, que Darinka, quien dejó su puesto por algunas semanas, se reincorporará a su puesto, lejos de alegrarse por sentir más apoyo, Rebecca se ve intimidada por alguien que llegará que tiene un puesto similar al suyo.

Rebecca recibe la llamada de su mamá avisándole que su tío Augusto murió. Cuando llega Rebecca a la casa, su mamá espera que sea menos fría tras saber del fallecimiento de su tío, sin embargo, ella actúa indiferente e incluso le dice a su mamá que no espere más de ella, pues sabe que su tío tenía un lado obscuro, y su mamá no permite que siga hablando así de su tío.

En la junta de presentación de Darinka, Rebecca se ve desplazada al tener una idea diferente a la de Darinka, quien gana la propuesta a los ojos de Gilberto, su jefe. Al finalizar, Saúl le dice a Rebecca que no debería preocuparse, que para la siguiente estarán bien, pero ella no se siente mejor. Termina yendo a comer con Karen, su asistente, y en el restaurante se encuentran con Edmundo, esposo de Rebecca, quien está acompañado de su amiga y exnovia, y en lugar de celarlo, Rebecca sólo les toma una fotografía y le hace saber a su asistente que todo está bien y no le procupa nada.





Sin embargo, ya en casa, Edmundo recibe el reclamo de Rebecca por estar comiendo con su amiga en el restaurante, pero después de hablar con ella y hacerle sentir la confianza necesaria, ella lo deja en paz sabiendo que la ama.

Cuando presenta de nuevo su proyecto en junta, Rebecca no logra convencer y gana Darinka, ante lo cual, no logra soportar la idea y se desahoga con Saúl, quien viéndola débil, se aprovecha de ella y le da alcohol justo en el momento en que su amiga y asistente le manda una nueva foto de su esposo y su amiga en el restaurante. Sientiéndose insegura, Rebecca no lo piensa y se le va a los brazos a Saúl para terminar teniendo sexo.

Al día siguiente lo vuelve a buscar, pues en la noche intentó lo mismo con su esposo pero él no quiso hacerlo de la manera que ella buscaba. Y aunque intentó una tercera vez con Saúl, él no pudo, por lo que recurrió de manera desesperada a una aplicación de citas para ver a hombres con los que sí pudiera tener sexo de manera inmediata.

Después de ésto, la vida de Rebecca comienza a caerse de una manera u otra, pues tiene problemas con Edmundo en su casa, mientras que en el trabajo está distraida y descuida hasta su presentación. Incluso, un día falta a una importante junta, y cuando llega, va a la oficina de Saúl para buscar su apoyo, pero él le dice que no la ayudará más de lo necesario porque puede poner en peligro su puesto, y le dice lo mal que la ve. Ella por su parte, le echa la culpa debido a que se acostó con él.

Al verla tan mal, Karen, su asitente, habla con ella y Rebecca le cuenta todo lo que está pasando en su vida. Y Karen le recomienda pensar en ella y su bienestar. Ante esta plática, Rebecca decide contarle toda la verdad a Edmundo, quien no entiende por qué lo hizo y lo engañó, por lo que se va de la casa.

Rebecca le habla a su mamá y le pide que se vean, pues le menciona de manera desesperada que necesita ayuda. Cuando están juntas, ella le expone todo sobre su tío, y después de mucho, su mamá termina creyendo lo que le dice su hija, pues su tío también sufrió abusos por parte de su propio padre.

En terapia, la especialista le explica a Rebecca que de lo que sufre es de hipersexualidad, y puede tener diferentes causas, pues van desde el entorno en que se vive, hasta abusos sexuales en la infancia. Así como le deja saber que hay una solución, y es con terapia, voluntad y apoyo de familiares y amigos.