Maritza: Deconstruir para construir. Nuevas masculinidades

Maritza está preparando la comida para la visita de la familia de su novio Gabriel, cuando recibe un mensaje de su amigo Octavio invitándola a un festival de danza, ya que ella es bailaria. Sin dudarlo, ella le responde que sí asistirá.

Cuando llega a la casa Gabriel, la manda a bañar, pues siente que no está presentable para ver a su papá y hermano. Y cuando Maritza sale de la cocina, él aprovecha para ver su celular y encuentra el mensaje de su amigo, por lo que va hasta el baño para reclamarle y decirle que decline la propusta de su amigo, además de que le prohibe verlo de nuevo; asustada, ella hace lo que le dice y logra que la deje en paz para que se apure y reciba con buena presentación a su familia.



Ya en la comida familiar, además del padre y hermano de Gabriel, están la esposa del hermano y llega su cuñada, quien después de un rato de conversación, se levanta muy indignada de la mesa reclamándole a sus hermanos y papá la manera de tratar a todas las mujeres; además, le echa en cara al papá la muerte de su mamá, quien no vivía en paz por la violencia de su esposo.

En la noche Gabriel comienza a hablar sobre la actitud de su hermana, y al no soportar más, Maritza sin querer tira una copa que se rompe, pero aprovecha para tomar uno de los cristales y tomarlo como protección ante su pareja, pues le dijo que se quería separar por su actitud tan viollenta, dándole la razón a la cuñada. Él le dice que ccambiará y hará lo que ella quiera con tan de que sigan juntos. Maritza le dice que ella reegresará a la danza y él teendrá que ir a terapia; después de mucho, él acepta.





Al día sigueinte, mientas eslla está de regreso en la danza, él va con su hermana a un grupo de terapia, y aunque no se convence de la presentación con el terapeuta, se queda porque se lo prometió a Maritza.

Mientras avanza la terapia y cada integrante expone su caso, él no está de acuerdo con lo que escucha, pues además, le dicen muchas verdades sobre su realidad, incluyendo el pacto patriarcal, y al no sentir que no es su sitio, por lo que prefiere irse de ahí.

Posteriormente, su hermano y su papá están en su casa viendo un partido de futbol y le piden que le diga a Maritza que les prepare algo de comer, pero él les platica que su novia regresó a la daanza. Ellos en lugar de apoyar su decisión, comienzan a burlarse de él al decirle que es ‘mandilón’ y ella aprovechará el momento para engañarlo. Él les dice que no necesariamente pero lo siguen atacando con sus comentarios, por lo que su cabeza se confunde más.

Tras la visita de su hermano y papá, Gabriel finge estar enfermo para que Maritza no vaya a sus ensayos y menos a la presentación de danza en otro estado. Ella le marca a su amigo para decirle que ese día no podrá ir pero en la gira no fallará. Gabriel escucha la conversación y se enfurece, pues además, recuerda todo lo que le dijeron su papá y hermano, así que recurre a la violencia para intentar imponer su decisión.

Asustada, Maritza se encierra en el baño y llama desesperadamente a Jimena, su cuñada, quien sin dudarlo va por ella y enfrenta a su hermano, diciéndole que Maritza no está sola y si es necesario, ella lo denunciará aunque sea su hermano, porque está agrediendo a una mujer.

Al hablar con su papá y hermano sobre el tema, lo felicitan porque Marita se fue de la casa y fue a tiempo, ya que no hubiera sido tan fácil si estuvieran casados; sin embargo, él siente que algo no está bien con lo qeu le están diciendo, pues sabe que la ama y no sabe cómo controlar sus emociones y no ser violento.

Tras irla a buscar y enteender que ella no regresará con él siendo tan violento, va de nuevo con el terapeuta que lo llevó su hermana y acepta tomar la terapia, pues quiere cambiar y recuperar el amor y perdón de Maritza.

El día de la presentación de Maritza, Jimena la va a ver y terminando la felicita por el gran baile que dio. Va acompañada de Gabriel, quien ha mostrado gran cambio tras su decisión de tomar terapia. Él aprovecha para felicitar a Maritza por su presentación y pedirle perdón por el daño que le causó; ella acepta su perdón y Gabriel se despide de ella.