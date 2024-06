Esther: Educación prohibida. Educación sexual

Esther es una joven de 13 años que vive con su familia en una comunidad religiosa en Jiutepec, Morelos. En su casa no hay acceso a el internet, libros o la televisión; toda su educación es proporcionada por la congregación que es completamente devota y con reglas muy estrictas de comportamiento. Cuando Juan, el adolescente, chico malo del pueblo, la seduce, ella cae pensando que éste la ama. Un día, llegando a la escuela se empieza a sentir mal y es llevada a la clínica donde nace un bebe y ella tendrá que enfrentarse a la realidad de ser madre.

Lo Que Callamos Las Mujeres | Esther: Educación prohibida [VIDEO] Esther es una joven de 13 años que vive con su familia en una comunidad religiosa; tendrá que enfrentarse a la realidad de ser madre con todo lo que implica.

Un consejero da sus estudiantes una charla sobre buenas costumbres y religión. Juan le recita un poema a Esther y le asegura que ya no puede esperar, pero Esther le contesta que lo que están haciendo es un pecado. Juan le dice a Esther que la ama; ella le dice que deben esperar a estar casados. Juan insiste y la convence.



El consejero se encuentra con Esther cerca de la escuela y le cuestiona sobre su fe, pues faltó a clases; la hermana de Esther, Judith, también la cuestiona por su inasistencia. Judith le recuda que no debe juntarse con Juan, pues no pertenece a su congregación y le advierte que tenga cuidado, pues Juan tiene fama de no tratar bien a las chicas. Los padres de Esther discuten.





Esther recuerda lo que sucedió con Juan y se mortifica, pues no olvida las palabras del consejero. Esther trata de preguntarle a su mamá inquietudes sobre las relaciones sexuales, pero no resuelven sus dudas. Esther y Judith se preocupan al escuchar a sus padres discutiendo y diciendo que deben ir con el consejero, pues su relación no está bien.

Los padres de Esther acuden con el consejero, quien escucha sus problemas y trata de orientarlos. Mientras tanto, Esther habla con Juan, quien le dice que ya no quiere nada con ella por santurrona; Juan aprovecha para presumirle a sus amigos que le quitó lo pura. El consejero despide a los padres de Esther tras escucharlos y orientarlos.





Luisa, la mamá de Esther, la sorprende llorando y le recomienda contarle sus problemas al consejero. Esther le pide ayuda a su mamá, pero ella sólo la canaliza con el consejero. Luisa sale a darle una sorpresa a su esposo, pero lo encuentra besando a otra mujer. Esther trata de encontrar respuestas en Judith, pero ella sólo repite lo que dice el consejero y su madre.

Luisa va con el consejero y le platica sobre la infidelidad de su esposo; él le sugiere que se divorcie. Esther es sorprendida por el consejero cuando ella estaba buscando respuestas sobre sexualidad en internet. El consejero le dice a Esther que las relaciones premaritales tienen graves consecuencias. El consejero habla con Luisa por aparte y le sugiere conocer a otro hombre, un hombre viudo amigo del consejero.





Luisa les comunica a sus hijas que se dará otra oportunidad con otro hombre. Judith enfrenta a Juan y le pide que no busque más a su hermana. Esther y Luisa hablan sobre la infidelidad y los pecados; Luisa le pide a Esther que busque respuestas con el consejero. Judith y Esther hablan sobre lo que sucedió con Juan; Esther está arrepentida y Judith le aconseja que guarde el secreto.

Luisa conoce a Antonio, el nuevo miembro de la congregación, mientras que Esther sufre y Judith reza por ella. Cinco meses después, Antonio y Luisa formalizan su relación. Esther se siente mal y la llevan al hospital, donde ella se entera que tiene ocho meses de embarazo y que tendrá un parto prematuro.





El médico notifica a las autoridades por una posible violación. Esther escapa del hospital y deja a su recién nacido. La familia de Esther se entera de lo sucedido, mientras Esther permanece escondida.

Luisa y Esther son expulsadas de la congregación por el consejero; Judith decide dejar la congregación para apoyar a su familia. Esther encuentra las respuestas que buscaba en terapia. Luisa y Judith enfrentan a Juan. Luisa y Judith le piden perdón a Esther, quien recibe apoyo de la terapeuta. Luisa, Judith y Esther, encontrarán paso a paso la manera de continuar con su vida.

Si tienes conoces a alguien que haya sufrido una violación sexual, aquí te dejamos información para que te puedan ayudar profesionalmente: ¿Conoces a alguien que haya sufrido violación? Acude aquí por ayuda