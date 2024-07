Esther: Ayúdate que yo te ayudaré. Endometriosis.

Esther y Boris están teniendo sexo, ella no lo está disfrutando, todo lo contrario; cada que tiene relaciones sexuales con su marido le duele muchísimo, aunque se lo hace saber, Boris no le hace caso y se molesta porque su mujer se queja. Sus dolores son tan intensos que tiene que tomar pastillas para que puede calmarse un poco, pero su suegra, Rosario, insiste en que “su dolor es mental”.

Lo Que Callamos Las Mujeres | Esther: Ayúdate que yo te ayudaré [VIDEO] Esther es una mujer casada que sufre de fuertes dolores cada que tiene relaciones sexuales, su esposo se molesta con ella sin saber lo que está pasando.

Boris tiene buscando trabajo desde hace 8 meses, mismos que tiene viviendo en casa de su madre, quien se la pasa consintiéndolo y tratando mal a su nuera Rosario. Con todo y el intenso dolor que Esther siente, se va a trabajar porque su suegra se lo exige. Como era de esperarse no da el ancho y tiene un incidente en el trabajo, así que su jefe la corre. Amalia, su compañera laboral y amiga trata de aconsejarla, pero Esther no quiere hacerle caso.

Cuando Boris y Rosario se enteran que Esther fue corrida del trabajo se molestan, pero ella ya no está dispuesta a seguir aguantando insultos, así que acude al doctor. El médico le receta medicamento y le dice que no tiene nada grave o raro, ella quiere creer que así es, pero el dolor no pasa y sigue. A Amalia se le hace muy raro y le presta dinero para que Esther busque una segunda opinión.

Rosario se entera que Esther está tomando anticonceptivos y explota, la corre de su casa sin importarle que Esther no tenga lugar a dónde ir. Aunque Boris siente algo de compasión por ella, su madre no lo deja irse y lo retiene. Esther busca trabajo desesperadamente, pero no logra encontrar. Amalia la apoya en todo lo que puede, incluyendo el dejarla vivir en su casa.

Un día, mientras Esther se buscaba trabajo, la atropella una mujer con su auto; jamás se imaginó que esa mujer sería su "ángel de luz”, pues la lleva al hospital y ahí se percatan que tiene endometriosis. La doctora que la atiende le explica lo que es esa enfermedad y le hace saber que no hay de qué preocuparse.

Amalia va a la casa de Boris para explicarle lo que ha pasado con Esther, Boris parece haber reaccionado y se molesta con su madre porque ninguno de los dos la apoyaron cuando más lo ha necesitado, él investiga en internet y se percata de que la ha regado. Va al hospital para prometerle a Esther que las cosas en su matrimonio cambiarán y que quiere volver con ella.

Rosario le pide disculpas a Esther por haberla tratado mal, se siente arrepentida de las malas acciones que ha tenido con su nuera. Esther y Boris han conseguido un departamento para rentar y ahora pueden vivir felices. Por si fuera poco, después de unos meses de que todo marcha bien en la vida de ambos, se enteran que serán papás. Ahora tienen la familia que tanto soñaban.