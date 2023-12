Lo Que Callamos Las Mujeres | Guadalupe: Corazón de madre

Guadalupe es una madre de un pequeño de ocho años, pero además, se encuentra embarazada y a poco de dar a luz, acude con una trabajadora social para que la ayuden con el parto, pues es albañil y no tiene seguro social. Sin Embargo, cuando la ven, en lugar de ayudarla, comienzan a cuestionarla, pues su aspecto no les gusta, además de que por ser lesbiana, no les da la confianza para que cuide a su bebé.