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Lo Que Callamos Las Mujeres | Guadalupe: Corazón de madre

Guadalupñe está a punto de dar a luz y acude con una trabajadora social por su apoyo para el parto. Todo cambia cuando se dan cuenta de su orientación sexual.

Por: Carolina Loaiza

Guadalupe es una madre de un pequeño de ocho años, pero además, se encuentra embarazada y a poco de dar a luz, acude con una trabajadora social para que la ayuden con el parto, pues es albañil y no tiene seguro social. Sin Embargo, cuando la ven, en lugar de ayudarla, comienzan a cuestionarla, pues su aspecto no les gusta, además de que por ser lesbiana, no les da la confianza para que cuide a su bebé.

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