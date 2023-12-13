Lo Que Callamos Las Mujeres | Guadalupe: Corazón de madre
Guadalupñe está a punto de dar a luz y acude con una trabajadora social por su apoyo para el parto. Todo cambia cuando se dan cuenta de su orientación sexual.
Guadalupe es una madre de un pequeño de ocho años, pero además, se encuentra embarazada y a poco de dar a luz, acude con una trabajadora social para que la ayuden con el parto, pues es albañil y no tiene seguro social. Sin Embargo, cuando la ven, en lugar de ayudarla, comienzan a cuestionarla, pues su aspecto no les gusta, además de que por ser lesbiana, no les da la confianza para que cuide a su bebé.