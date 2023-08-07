Lo Que Callamos Las Mujeres| Capítulo | Magdalena: Con derecho a cumplir mis sueños

Magda vive sola con su hija Tatiana y su hijo Sebastián, quienes se la pasan exigiéndole dinero y cosas. Ella siente la necesidad de cumplirles en todo, pues su esposo no vive con ellos después de que ella lo corriera por alcohólico. Sin embargo, tanto una de sus amigas del taller de costureras donde trabaja, como una vecina nueva, le hacen ver que no está bien como la tratan sus hijos, por lo que decide ponerles un alto y cambiar su vida.