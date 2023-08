Amelia: Nadie va a hacerte daño. Psicosis postparto

Amelia despierta agitada tras una pesadilla donde ve que se llevan a su bebé recién nacida porque ella está contagiada de covid, mientras que a su lado colocan el cuerpo de su madre, quien falleció por dicha enfermedad.

Su esposo intenta tranquilizarla y ella únicamente quiere ir a ver cómo se encuentra su bebé, aunque no sin antes ponerse guantes, gel antibacterial y cubrebocas, pues quiere evitar culquier posible contagio.

Manuel recibe con gusto a Hanna, hermana de Amelia, que llegó de un vuelo internacional para conocer a su sobrina, pues está muy ilusionada de haberse covnertido en tía; sin embargo, cuando la ve Amelia, lo primero que hace es pensar en su limpieza y lo mal que le puede hacer a la bebé, por lo que no la deja conocerla.

Ante estos comentario, Hanna piensa que tal vez la muerte de su mamá tenga algo que ver, ya que su comportamiento no es normal pero puede haberse producido algún tipo de trauma en Amelia, y tiene la idea de hacer un ritual de despedida para su mamá al lado de Amelia; pero cuando llega a su casa para realizarlo, su heermana la corre, pues no quiere que nada ageno esté en la casa y le pueda crear un problema de salud a su bebé.

Hanna, preocupada, le marca a Manuel para hablar sobre su hermana, y le comenta que aunque Amelia no llore ni se vea triste, podría tener depresión postparto, y le sugiere ir juntos con una psicóloga para hablar sobre Amelia y recibir una atención profesional que los pueda asesorar mejor.

La psicóloga les comenta algunos puntos sobre la depresión postparto, aunque asegura que requiere hablar con Amelia para tener un diagnóstico más acertado. Después de convencerla, Amelia acepta tener la consulta por videollamada aunque la termina abruptamente por ir a cuidar a su bebé. Ante esta consulta, la psicóloga determina que Amelia sufre de psicosis posnatal.

Tras estas declaraciones de la profesional, Hanna y Manuel buscan la forma de hacérselo saber a Amelia e informarle que tiene que someterse a un tratamiento para mejorar su vida, pero cuando llegan a casa, se encuentran con la escena de que Amelia acaba de correr a la señora que los apoya con la limpieza porque tosió, sin embargo, ella dice que no lo hizo y ni siquiera entró a la habitación de la bebé. Al intentar calmarla, Amelia toma un cuchillo, gritando que no va a dejar que nadie le quite a su bebé.

Al lograr tranqulizarla y quitarle el cuchillo, deciden que lo mejor es llevarla a la clínica con la doctora, quien asegura que estará unos meses en un centro especial donde puedan tratarla correctamente para poder tener una calidad de vida.