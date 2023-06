Las personas con VIH suelen ser estigmatizadas; conoce más del virus.

Lo Que Callamos Las Mujeres | Capítulo | Susana, carga viral indetectable.

El Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), es un virus que ataca el sistema inmunitario debilitando los sistemas de defensa contra las infecciones y contra determinadas enfermedades. Conforme el virus va destruyendo las células del sistema inmunológico e impide el funcionamiento normal del cuerpo humano para defenderse de enfermedades, la persona que vive con ello, se encuentra sin defensasde su cuerpo contra cualquier enfermedad.

Cualquier persona corre el riesgo de adquirir el VIH.

Cuando se dio a conocer este virus, se pensó que solo podía ser contraído por ciertos grupos de personas, discriminándoles y juzgándoles moralmente por pertenecer a dichos sectores, como: hombres homosexuales, bisexuales o que tienen relaciones sexuales con otros hombres, personas que ejerzan el trabajo sexual, migrantes haitianos y personas usuarias de drogas, sobre todo, inyectables.

La vida de las personas que viven con este virus, es más difícil por la discriminación, marginación, humillación y juicio moral que se hace sobre ellas. Incluso, personal sanitario, autoridades como policías, agentes ministeriales y del servicio público; participan en esa estigmatización, violando reiteradamente los derechos humanos de las personas que viven con el virus.

¿Cómo funciona?

Tras diversas investigaciones para conocer más sobre el VIH y el SIDA, quienes investigan descubrieron que únicamente hay transmisión del virus del VIH de estas maneras :

- Mediante contacto sexual sin protección.

- Al compartir agujas para diversos procedimientos como puede ser el uso de drogas inyectables.

- Durante el embarazo, el parto o la lactancia materna.

Y el virus NO se transmite:

- A través del aire o del agua.

- Mediante la saliva, el sudor, las lágrimas o los besos.

- Por los insectos o por las mascotas.

- Al compartir el inodoro, los alimentos o las bebidas.

Debe quedar claro que, VIH y SIDA no son lo mismo. El VIH es el virus que vive en la persona y el SIDA es un síndrome que se presenta en la etapa más avanzada, caracterizada por un número muy bajo de células inmunitarias, que hacen que el cuerpo ya no tenga oportunidad de defenderse ante cualquier otra infección.

¿Cómo saber si tengo VIH?

La única forma de tener certeza sobre la infección de VIH es a través de las llamadas pruebas serológicas. Cabe aclarar que ninguna prueba puede detectar la presencia de anticuerpos contra el virus inmediatamente después de que se haya transmitido. Es necesario que transcurran algunas semanas para que el organismo reaccione al virus y sea entonces observable por las pruebas.

Existen tres tipos de pruebas: prueba de anticuerpos, prueba de VIH de anticuerpos/antígeno, y prueba de ácido nucleico.

Los resultados de las pruebas pueden ser:

- Seropositivo: se detectaron anticuerpos contra el VIH. Una persona que es seropositiva, pero que lleva tratamiento de manera puntual para controlar el VIH, puede alcanzar el estatus de indetectable.

INDETECTABLE=INTRANSMISIBLE. Aquellas personas que son seropositivo e indetectables, su carga viral de VIH es tan baja que no pueden transmitir el virus, incluso sin uso de medios de protección, como puede ser el condón.

Si una persona es seropositiva, pero no sigue ningún tratamiento de control, desarrollará las siguientes etapas de evolución.

- Seronegativo: no se detectaron anticuerpos detectables contra el VIH. Esto significa que la persona no vive con el virus. No obstante, es importante siempre recordar el “período de ventana”, es decir, el tiempo que transcurre entre la transmisión y la generación de anticuerpos que se detectan en las pruebas. Ante un resultado seronegativo, es importante recordar las medidas existentes para reducir riesgos de transmisión y que la prueba se realice de manera periódica en personas sexualmente activas o que se encuentren en cualquier otra situación que pueda presentar riesgo.

¿Cómo se atiende?

El tratamiento para personas seropositivas consiste en una terapia antirretroviral (TAR), es decir, a través de fármacos anti-VIH. Este tratamiento incluye una combinación de medicamentos conocidos como “terapia antirretroviral de gran actividad” o TARGA, que impiden que el virus del VIH se replique, reduciendo la probabilidad de generar resistencia. La terapia antirretroviral ha demostrado la reducción de la mortalidad y morbilidad entre personas seropositivas, mejorando la calidad de vida de quienes viven con el virus.