Leslie: Una realidad dividida. Personas con esquizofrenia

Macario tiene esquizofrenia, y su hermana Leslie es quien siempre está al pendiente para cuidarlo, ya que su mamá casi siempre está trabajando. Al tener un brote psicótico, llaman a la doctora para que vaya a revisarlo a su casa, y después de estabilizarlo, le platica a su mamá que hay un nuevo tratamiento en el que se tiene que internar para observar su reacción, además, le recuerda de la importancia de que Macario tome terapia de acompañamiento durante cualquiera que sea el tratamiento que esté llevando, pero ella no quiere cambiar el tratamiento.

El papá de Macario también sufría de esquizofrenia y terminó suicidándose, sin embargo, la diferencia es que a Macario lo diagnosticaron a tiempo para llevar un tratamiento, pero su mamá no quiere someterlo a cambios que ella no vea necesarios.

Aunque Leslie ama a su hermano, el cuidarlo todo el tiempo le ha traído problemas tanto en la escuela como en su vida personal, pues no cuenta con tiempo para su desarrollo. Su novio Carlos lo entiende lo más que puede y la apoya, por lo que para estar con ella va a su casa y también convive con Macario, con quien se lleva muy bien.

La mamá de Leslie habla con la doctora, quien a pesar de su insistencia, no consigue que Macario vaya a terapia, pero le recomienda a su mamá que comience a tener rutinas diarias y tal vez un trabajo, pues eso ayudará con el proceso. Al estar pensando opciones de trabajo, Carlos recuerda que en su escuela están buscando a alguien de limpieza, y aunque a Leslie no le gusta la idea, su mamá hace las llamadas necesarias y terminan aceptando a Macario para el puesto.





Leslie le reclama a su mamá que nunca la toma en cuenta, pues ahora no sólo tendrá que cuidarlos en su casa, sino también en la escuela, y ella se siente sofocada. Al salir de la habitación de su mamá, nota que Macario las escuchó hablar, y corre a platicar con él y explicarle que exageró con la situación, por lo que no le causa inconveniente en que trabaje en la escuela.

Todo parecer ir de maravilla con Macario en su trabajo, pues Leslie lo ve muy bien, sin embargo, por lo mismo, Macario deja de tomarse su medicina al sentirse mejor, pero los síntomas de la esquizofrenia van regresando poco a poco y comienza a escuchar voces que hablan mal, sobre todo, de Carlos.

Te puede interesar: Estas son algunas características de personas con esquizofrenia

El novio de Leslie nota el cambio de actitud en Macario, peus incluso lo sigue por la calle, y le comenta a su novio. Ella no lo niega, pues también sabe que algo no está bien, y aunque le dice a su mamá, ella no cree que tenga razón y no toma en cuenta sus comentarios.

Al sospechar que hay algo mal con Macario, Leslie lo obliga a tomarse frente a ella su medicina, pero en cuanto puede, corre al baño a vomitar la pastilla y continúa escuchando las voces. Al creer que Carlos le quiere hacer daño a su hermana, corre al salón de clases donde está y lo ataca con un cuchillo, y entre tanto, termina hiriendo a Leslie en el brazo.

Leslie le reclama a su mamá que no le hizo caso al decirle que algo no estaba bien esos días con su hermano, y al no recibir respuesta positiva por parte de su mamá, decide irse de su casa, pues no aguanta más la situación. No sólo es cuidar todo el tiempo a su hermano, sino no recibir atención por parte de su mamá.

Su doctora presenta los papeles necesarios para que lo dejen salir de donde está detenido, alegando su condición médica. Y tras poder salir, la doctora le hace énfasis nuevamente a su mamá sobre la terapia; además, le pregunta si no notó nada extraño ella o Leslie, quien se ha dado cuenta, cuida más de su hermano que su mamá.

Ya en su casa, Macario comienza a soñar con el momento en que atacó a Carlos e hirió a Leslie, y no quiere hacerle más daño a sus seres queridos y menos a su hermana, por lo que corre a buscar una cuerda para tener el mismo final que su papá: sucidio. Sin embargo, su mamá se da cuenta a tiempo y corre para detenerlo. En ese momento, se da cuenta que no puede dejar que su hijo siga sin terapia.

No te pierdas: Acude aquí si vives con esquizofrenia o sabes de alguien que lo haga

También habla con Leslie y le pide disculpas por no haberle puesto la atención que requería. Ella a su vez, le dice que es muy valiente, pues no se había puesto a pensar todo lo que había enfrentado, tanto con su papá, como ahora con su germano.

Mientras tanto, su hermano también habla con Leslie y le dice que no quiere volver a ponerla en peligro, y así como ella y su mamá se preocupan por él, él también hará lo mismo por ellas, por lo que decidió tomar terapia con la doctora e internarse para probar el nuevo tratamiento y estar bajo observación.