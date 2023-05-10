“Lo que callamos las mujeres” regresa a las pantallas de TV Azteca.

Uno de los proyectos más entrañables y emblemáticos de TV Azteca está de regreso, se trata de ‘Lo Que Callamos Las Mujeres’, cuya nueva temporada se estrenará el próximo domingo 14 de mayo, a las 7 de la noche por Azteca Uno.

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Para disfrutar del primer capítulo, parte del elenco y equipo de producción se reunió en una sala de cine al sur de la Ciudad de México.

Mi hermana y yo hicimos el piloto y, finalmente salió al aire, hice más de cien capítulos de ‘Lo Que Callamos Las Mujeres’, a lo largo de todo el tiempo que estuvo en Azteca y, cuando me volvieron hablar hace unas tres, cuatro semanas para invitarme hacer un capítulo, me emocioné muchísimo

Tomás Goros, también volverá a participar en tan importante proyecto.

Yo fui el que hice el primer capítulo de ‘Lo Que Callamos Las Mujeres’, hace un buen rato, hace veintitantos años, me llamó Elisa Salinas, había ese proyecto y lo hice con la maravillosa actriz Gaby Roel, años después estamos contando aquí un éxito que, además, tiene otra temporada nueva

La producción está feliz con el regreso de ‘Lo Que Callamos Las Mujeres’.

Elisa Salinas, creadora y productora de ‘Lo Que Callamos Las Mujeres’, se dijo orgullosa y feliz que este programa cuente con el cariño de los televidentes.

Creo, además, que estamos en una época en el que el tema de la mujer es preponderante, creo que en ese sentido Televisión Azteca hizo, durante los últimos 23 años, muchísimo por el tema de la mujer, digamos que todo lo que hoy vemos y que se ha normalizado muchas veces a nivel de temáticas y lenguaje, son cosas que los pasados 23 años tocamos

Adrián Ortega, director general de contenidos de TV Azteca, también celebró el resurgimiento de este clásico de la televisión mexicana.

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