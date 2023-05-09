Tundieron a Shaila Dúrcal por apoyar a Gerard Piqué. ¿Qué sucedió?

Shaila Dúrcal admite haber sido vapuleada por los fanáticos de Shakira, después de afirmar en un programa de televisión que ella pertenecía al bando de Piqué y no al de la colombiana.

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Ay mi vida, que no me preguntes de eso que, yo por bromear me metí en un problema, era por llevarle la contra a mi hermana

Y dijo ser una constante de comentarios de odio en las redes.

Tienen que ser críticas constructivas, más que odiar, siempre se meten con mi peso, pero yo he tenido todas las tallas, has tenido a Shaila en todas las tallas

¿Shaila Dúrcal tiene planes de ser madre?

Shaila Dúrcal, quien se presentó el pasado fin de semana en el municipio de Pesquería, Nuevo León respondió si tras quince años de casada con Dorio Ferreira, podría convertirse en madre.

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Tengo a mi pequeña Aitana, que es hija de mi esposo, es como si fuera mía y bueno, la verdad, Dios me ha bendecido con esa criatura que ya va a estar en la universidad, tiene muchas ganas de estar allá, se le está pegando mucho el acento español, en Madrid, pero le digo ‘No pierdas el acento mexicano que me encanta’

¿Cómo recuerda a su madre, Rocío Dúrcal?

La española compartió que celebra el 10 de mayo con mucha nostalgia por la ausencia de su famosa madre, Rocío Dúrcal.

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