Sol y Mar. Un acto de amor.

Abril y Sergio son pareja desde la facultad, ambos formaron una bella familia; sin embargo, todo poco a poco se ha ido desmoronando, pues la más pequeña, Abril de tan sólo cinco años, sufre de leucemia, y su papá tiene una amante, que es su socia y amiga de la universidad.

Sergio le confiesa a Mar, su socia, que pretende pedirle el divorcio a Sol para poder estar con ella, pero Mar le dice que por ella no lo haga, pues no quiere una relación formal con él ni terminar un matrimonio como el que tiene con Sol; sin tomar en cuenta que Sol necesita de su apoyo como esposo para enfrentar juntos la enfermedad de Abril.



Mientras tanto, Abril comienza a sangrar de la nariz y su mamá corre con ella al hospital tratando de localizar a su papá para que la acompañe, pero Sergio no tiene cabeza para su familia, pues sólo piensa en Mar y lo mucho que quiere estar con ella, por eso, cuando sus secretaria le avisa que tiene llamada de su esposa, él prefiere no tomarla e inventar un pretexto para no hablar con ella, sin saber que era para hablar de la salud de su hija.

Cuando llega al hospital después de mucho, el doctor les informa que Abril no está respondiendo al tratamiento tradicional, por lo que posiblemente la respuesta sea un trasplante de médula ósea. Sol le pregunta si alguno de ellos puede ser el donante y el médico les comenta que sí pero el requisito es que estén sanos.





Sol llama a Mar para cuestionarla si sabe si su esposo está saliendo con alguien más, pues ella sabe que hay algo raro en él y no le quierre decir, además, le dijo en la noche del sábado que iría a la oficina y su socia está en casa, pero Mar no le comenta nada al respecto.

Sol recibe el resultado de unos estudios en el hospital junot con el pésame de una enfermera, y lo primero que hace es llamar a Mar para hablar con ella; posteriormente comienza a hacer actividades con sus hijos y esposo para que jamás olviden esos momentos. Ante esta actitud tan extraña de Sol, Sergio la cuestiona y ella le entrega los resultados de los estudios que le dieron para que entienda todo.

Sol murió después, pues los estudios revelaban un anaurisma cerebral, por lo que quiso pasar sus últimos momentos rodeada de su familia y haciendo las actividades que ellos desearan. También le pidió a Sergio que fuera él quien donara la médula ósea a Abril, mientas que a Mar, al ser su gran amiga de años atrás, y a pesar de haber sido amante de su esposo, le encargó lo más preciado, a sus hijos, pues sabía que ella los cuidaría como si fueran suyos, aunque no estuviera en una relación con Sergio, pues aunque él le insistió, ella no quería esa vida, sólo pretendía cumplir su promesa con Sol.