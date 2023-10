Salma: Vicio Mortal. Adicción al tabaco

Salma, su esposo y sus hijos asisten al funeral del papá de Salam, quien falleció por complicaciones derivadas de su adicción al cigarro, sin embargo, Salma también es adicta a la nicotina y no quiere entender el daño que le hace; incluso su mamá se lo pidió en pleno funeral de su papá.

En el trabajo, su jefe le recuerda que el espacio donde trabajn debe ser libre de humo de cigarro, sin embargo, ella asegura que necesita fumar para pensar mejor sus decisiones, y además, le ayuda cuando está muy presionada.



Su hijo mayor, Leo, está a punto de terminar la secundaria, y sus descansos en la escuela los ocupa para vender cigarros a sus compañeros y aprovecha también para fumar algunos. Aunque muchos saben que no está bien lo que hacen, no dejan de hacerlo. Los cigarros se los roba a su mamá, quien no se da cuenta al fumar tanto, pero un día, su papá y su hermana están con él en su hambitación y se dan cuenta que el bote de basura comienza a incendiarse, pues él tiró su cigarro rápido en el bote para que no lo descubrieran fumando.

No te pierdas: El tabaquismo tiene efectos negativos en la salud de quien lo consume

Más tarde, su papá y su mamá lo regañan por fumar y robar las cajetillas a su mamá, pero él le reclama a su mamá y le dice que es la menos indicada para regañarlo, pues sólo sigue su ejemplo. Salma, impactada ante lo que le dijo su hijo, sólo sale a la calle a fumar más y llorar para pensar en lo que pasó.

Más tarde ya regresa a su casa y le dice a su espso que su hijo tiene razón, y por ellos dejará de fumar o por lo menos bajará la cantidad de cigarros al día. Él le recuerda que también pasó por algo similar pero logró dejarlo con un grupo de apoyo y mucha fuerza de voluntad.

A pesar de que papás descubrieron que fumaba, no supieron que se dedica a vender los cigarros en la escuela con sus compañeros, por lo que continúa haciéndolo, y al no tener más cajetillas, incluso soborna a un tendero para que le venda como menor de edad varias cajetillas y pueda sacar dinero en la escuela.

Mientras tanto, su mamá acude al dentista por un dolor en sus dientes. El especialista la comenta el daño tan grande que le está causando el cigarro a sus dientes, y aunque aún están a tiempo para resolverlo, debe bajar su nivel de consmuo o dejarlo si no quiere que tenga fuertes problemas bucales.

Su hija también comienza a absorber parte de los problemas que el cigarro está dejando en casa, pues en sus clases de ballet comienza con una tos muy fea e incluso tiene dificultades para respirar. Al llevarla al médico, éste les comenta que aunque aún faltan algunos estudios para confirmarlo, muy probablemente se trate de principios de asma producidos por ser fumadora pasiva, o sea que convive con alguien que fuma mucho en su entorno.

Te puede interesar: ¿Problemas con el tabaquismo? Aquí te pueden ayudar a dejarlo

Gerardo, esposo de Salma, le comenta estar harto de la situación en que ha metido a toda su familia por su adicción al tabaco, por lo que le dice que debe comprometerse realmente a dejarlo o pensar en irse de la casqa para no dañar más a sus hijos.

Posteriormente, la directora de la escuela de Leo los manda llamar, pues al fin descubrieron que, además de fumar, vende cigarros a sus compañeros. La directora les comenta que aunque ella cree en segundas oportunidades, tendrá que hablar con el consejo de familia y más responsables para saber cuál será la sanción para Leo, si queda en una llamada de atención con algún castigo, o será la suspención definitiva.

Ese fue el detonante para que Gerardo le pidiera a Salma que se fuera de la casa, pues el daño que le ha hecho a la familia es muy grande. Ella va con su mamá, quien la recibe y le aconseja dejar de fumar en su totalidad, pues su papá falleció por el cigarro y no quiere que le pase algo similar ni que su familia tenga más problemas por el mismo tema.

En el trabajo, Salma sigue fumando y sufre un desmayo y se la llevan al médico. Ya con toda la familia presentee, el doctor le da la noticia de estar embarazada, y le advierte el gran peligro que puede sufrir tanto el bebé como ella si continpua fumando. A partir de ese momento, Salma toma otra actitud y deja de fumar por su bien y el de sus seres queridos, además, acepta ayuda y acude a un grupo que la apoyará en este proceso.