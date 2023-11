Karina: No nos van a callar. Violencia con sustancias corrosivas

Karina se encuentra ensayando piano sobre el escenario, pues ama la música y vive para el instrumento. Cuando termina, se prepara para irse como un día más y al salir, se encuentra con un hombre que le dice que si no estará con él, tampoco con nadie más y le arroja ácido a la cara. Antes de esto, Karina le pregunta qué hace en el lugar y lo ubica perfectamente como su exnovio, quien al cometer el delito, huye en motocicleta del lugar.

Lidia, mamá de Karina, acude corriendo al hospital para saber cómo se encuentra su hija. La doctora que la atiende, le comenta a Lidia que debe ser muy fuerte para apoyar a Karina en todo momento, pues lo que sucedió con ella no es algo fácil de llevar. Cuando le quitan las vendas a Karina, pide un espejo para saber cómo quedó tras el ataque, y al verse, sólo puede responder con un grito acompañado de llanto.

En el juicio que se inicia en conta de Javier Cibeles por la agresión a Karina, lo terminan dejando en libertad declarándolo inocente. Karina no lo puede creer, pues ella vio perfectamente que era él quien le arrojó el ácido, sin embargo, también sabe que es hijo de un diputado federal y que cuenta con contactos que lo ayudaron en el proceso. Sin embargo, su mamá no pierde las esperanzas de justicia y le dice que ‘todo caerá por su propio peso’.

Te puede interesar: Así es el uso de sustancias corrosivas como violencia hacia la mujer.

Mientras tanto, Julia, una periodista con una columna en pro de las mujeres y la no violencia, le llama la atención el caso y busca a Karina para sacar su caso más a la luz y poder visibilizarla para hacer eco y lograr que se haga justicia; sin embargo, en un principio Karina no quiere que se saque su historia, pues cree que sólo buscan lucrar con ella, pero Julia le deja claro que no.

Al comenzar a contar su historia, Karina revela que Javier era muy lindo con ella al inicio de la relación, y que era muy detallista, pero poco a poco fue cmabiando volviéndose celoso, controlador y violento, y fue cuando ella decidó terminar con él, no sin antes recibir sus amenazas; sin embargo, a ella no le importó y terminó con la relación, por lo que él en su furia, decidió tirarle el ácido.

Posterior a su relato, Julia le presenta a María Luisa, una abogada especialista en casos contra la mujer, quien le ofrece su apoyo en todo momento y le dice que juntas harán todo para que se haga justicia por su caso. Y aspi comienzan a tener más pistas sobre la identidad del hombre que la atacó directamente con el ácido, y se encuentran con una grabación que revela que el hombre es, en efecto, Javier; sin embargo, saben que necesitan más pruebas.

Al saber Javier y su papá que Karina y su equipo legal se encuentran moviendo piezas para encontar la verdad, las mandan golpear para intentar que desistan de su investigación. Y aunque Karina se encuentra muy asustada, logran que no deje el caso, no sólo por ella, sino por las demás víctimas.

Descubre: Estos sitios te ayudan si sufres violencia de género. ¡No estás sola!

También logran hallar la maleta en la que Javier guardó el ácido, por lo que la llevan al laboratorio para inspeccionarla; así logran girar una órden de aprehensión contra Javier, quien con ayuda de su padre y abogado, ya hacía planes para huír del país.

Aunque Karina asegura que fue un proceso agotador, sabe que su caso es un precedente para más mujeres víctimas de este tipo de violencia, pues su agresor fue declarado culpable después de presentarse todas las pruebas en su contra.