Lo Que Callamos Las Mujeres | Esperanza y Milagros: Hasta alcanzar el cielo

Esperanza no sabe dónde dejar a Milagros cuando regresa a atrabajar, pues en la guardería de su trabajo no hay lugar y en oros sitios no quieren aceptarla porque no hay diagnóstico médico sobre su condición, por lo que decide llevarla a trabajar con ella.

Todo parece avanzar hasta que Esperanza recibe una llamada del trabajo de su esposo, donde le mencionan una triste e inesperada noticia que le cambia la vida a ella y a sus hijos, pues ahora tiene que llevar la responsabilidad de la casa ella sola.