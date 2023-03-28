VIDEO: ¡Lograron sostener a hombre antes de que se lanzara al vacío!

Flamazo en vivienda por no saber cambiar un cilindro de gas.

Se vivió un rescate espectacular cuando un hombre intentó lanzarse al vacío, varias personas se acercaron para poder dialogar con él e intentar convencerlo de no saltar del puente.

Te puede interesar: ¡Salió amenazante con un cuchillo pero lo sometieron!

Al lugar llegaron peatones, motociclistas y bomberos quienes actuaron de prisa cortando la malla que delimita el puente, gracias a eso, pudieron sostener al joven del pantalón y posteriormente lo jalaron hacia atrás hasta ponerlo a salvo sobre el pavimento brindándole la ayuda necesaria. No cabe duda de que las personas que se detuvieron a ayudarlo son unos verdaderos héroes.