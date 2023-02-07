(VIDEO) ¡Salió amenazante con un cuchillo pero lo sometieron!
Este hombre sin camisa amenazaba a civiles y policías con un arma blanca. Los elementos de seguridad lo intentaron convencer de que se detuviera.
Momentos de mucha tensión se vivieron dentro de esta morada. Un sujeto armado con un filoso cuchillo amenazaba a todos los presentes. Los policías intervinieron y le ordenaron que se calmara a punta de pistola. Se trataba de una situación límite. ¡Qué intenso!
Los elementos de seguridad le reiteraron en varias ocasiones que bajara el cuchillo. El hombre no cedía, ni siquiera con los gritos de una mujer. Al final, fue tanta la insistencia, que él reflexionó sobre lo que estaba haciendo. Incluso se puso a llorar. Cuando dejó la hoja en el suelo, los policías lo sometieron con violencia.
🔴#ATENCIÓN| A CUCHILLAZOS LIMPIO !!! 🥷🔪🔪— 🚨ALERTA ECUADOR🚨 (@AlertaEcuador7) October 3, 2022
📍En el cantón Pedro Vicente Maldonado - #Pichincha ciudadano colombiano intento apuñalar en repetidas ocasiones a 2 policías que no utilizaron sus armas de fuego. 🇪🇨⚔️🔥
(🎥EcuadorPlay) pic.twitter.com/rv7lmOAPm2