Loki: Revelan tráiler de mitad de temporada de la serie. (VIDEO)

Loki arrancó como una de las series más queridas por los fanáticos, quienes no han perdido pista de los tres recientes capítulos. El programa, dirigido por Kate Herron, también destapó algunos secretos del personaje interpretado por Tom Hiddleston.

Además, otros fanáticos aseguran que el final de Loki se conectaría con Doctor Strange in the Multiverse of Madness, debido a las líneas temporales y variantes vistas en la serie.

El estreno de la serie también desató otros rumores por parte de los admiradores. Por ejemplo, que Loki podría no estar relacionada con Thor Love and Thunder; todo después de que Tom Hiddleston confirmó su ausencia en la película.

Lo anterior significa que el Dios del Engaño no tendrá nada que ver en la vida de su hermano. Pese a todo, los espectadores resolverán sus dudas en el final de temporada de Loki y su rumbo en el Universo Cinematográfico de Marvel.

Así es el tráiler de mitad de temporada de Loki

Marvel Studios por fin reveló su tráiler de mitad de temporada, por lo que los televidentes tuvieron un primer acercamiento a un Loki renovado y mucho más misterioso.

En el video, de apenas 1 minuto con 58 segundos, podemos ver a Sylvie y detalles de su participación en los últimos capítulos.

El personaje interpretado por Sophia Di Martino jugará un papel muy importante en la resolución de la trama y el final de temporada.

El último capítulo de la serie está próximo a estrenarse el 14 de julio de 2021, por lo que los fanáticos resolverán sus dudas ante uno de los personajes más queridos de Marvel.

En su momento, Tom Hiddleston también reveló la emoción que sintió cuando fue elegido para interpretar al famoso supervillano.

“Me entusiasmé muchísimo. Ese fue un regalo para mí como actor. Loki es una fascinante caja de engaños infinitos, y cuando crees conocerlo, él revela algo diferente”, subrayó a principios de junio para los medios locales de su país.

