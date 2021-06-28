Pokémon: 10 curiosidades de Pikachu, protagonista del anime.

Los fanáticos y no fanáticos lo quieren por igual, es el más famoso de todos ellos y el que más curiosidades guarda. Es Pikachu, el Pokémon más querido y entrañable de la popular tira de anime que se ganó el corazón de todos.

Pikachu es un Pokémon que ha dejado huella hasta convertirse en una verdadera celebridad. El simpático Pokémon amarillo ha ido cambiando y transformándose desde que se introdujo por primera vez en Pokémon Rojo y Verde para la consola de juegos Nintendo Game Boy.

El popular animalito ha extendido su imagen y su influencia no solo en la televisión sino también en videojuegos, películas y todo tipo de merchandising.

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A continuación, te contamos algunos de los secretos y curiosidades que seguramente no conocías o no recordabas sobre este querido y popular Pokémon.

1. En la dieta de Pikachu, el ketchup no solo está permitido, sino que es una de sus comidas favoritas.

2. Sus simpáticas y características mejillas rojas tienen una importante función: son conductoras de electricidad.

3. Pikachu es un pokémon masculino.

4. Pikachu no es el pokémon más poderoso en la serie de televisión pero sí es el más fuerte en los videojuegos.

5. A lo largo de los años, el personaje adelgazó.

6. Una vez, Ash se convirtió en Pikachu.

7. La comida es fundamental en la vida del pokémon, así es como cuando come panqueques obtiene un poder psíquico que es único.

8. Antes de Pikachu, hubo otra mascota de referencia. Se trata de Clefairy, que ocupó primero ese lugar.

9. Pikachu es tan valioso que eso le mereció que fuera clonado más de una vez.

10. Si te parece similar, es porque lo es: para crearlo, su diseño fue inspirado en ardillas.

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