Deadpool: ¿Qué se sabe de la tercera parte de la película del antihéroe?

Deadpool, es un antihéroe que se dio a conocer en el año 2016; desde ese entonces, se ha convertido en uno de los personajes más populares de los últimos tiempos, siendo su carácter uno de sus puntos fuertes.

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Después del final de la película 2, estrenada en 2018, los fans pidieron más, pues mencionaron que nunca es suficiente de este personaje tan gracioso y divertido.

Lo que sabemos de Deadpool 3

Los seguidores de este personaje tuvieron mucho miedo cuando la franquicia productora pasó a manos del gigante de la animación, pues es muy conocido que este contenido no es algo que caracteriza a Disney, pero después se dio a conocer la llegada de Deadpool 3; sin embargo, poco se sabe de lo que se espera.

Recordemos que, hace un tiempo, se dio a conocer la expansión del universo Marvel, aunque, hasta el momento, no se sabe qué camino tomará la historia de esta nueva entrega, aunque lo que sí se tiene muy en claro es que esta película será clasificada solo para adultos.

Además, el director de la primera película, Tim Miller, mencionó que esta franquicia podría funcionar perfectamente bien porque Ryan Reynolds es quien le da alma al personaje.

Sí creo que Deadpool puede existir en el universo de Marvel. Creo que la versión de Ryan Reynolds del personaje y la forma en que acepta ese tipo particular de locura, incluso si dijeras que no usará palabras de cuatro letras, todavía estaría allí. Él todavía es ese personaje. Podrían quitarle las partes con clasificación ‘R’ si quisieran y aún sería Deadpool, si Ryan lo estuviera haciendo

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También, se dio a conocer que hasta el momento no se sabe cuándo será la fecha de estreno, solo se sabe que aún se trabaja en el guion y se espera que se estrene en 2023.

