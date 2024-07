Lolita Cortés hace llorar a Jorge Enrique Abello y Ana María Orozco protagonistas de ‘Yo soy Betty, La Fea’

No tenemos duda de que Lola Cortés es una mujer fuerte en todos los sentidos, pues siempre ha demostrado tener una disciplina y un carácter exigente con ella misma. Hace un año, la crítica reveló que tenía cáncer y que fue un proceso bastante duro, pero a pesar de eso, siguió luchando para poder vencer a la terrible enfermedad.

¿Qué dijo Lolita Cortés a Jorge Enrique Abello y Ana María Orozco?

Los protagonistas de ‘Yo soy Betty, La Fea’, se encuentran en México haciendo promoción para la serie “Betty la fea: La historia continúa” y han sido recibidos de la mejor manera, pero seguro que el encuentro que tuvieron con la cantante Lola Cortés, los ha marcado en su visita al país. La crítica de La Academia reveló a los protagonistas que desde que llegó la novela a su vida no ha parado de verla desde el 2005, por lo que es una parte fundamental en su día a día, ya que su hija su hija, a la cual llama “Pelota”, pone ‘Yo soy Betty, La Fea’ diariamente.

Tengo más de 40 años en esta carrera artística, me dedicó al teatro musical y doy clases para actores de comedia musical. Ustedes llegaron a nuestra vida en el 2005, no cuando se estrenó; mi hermana nos llevó de manera pirata la novela porque no la encontrábamos en ningún lugar y a partir de ahí no hemos parado de verla. Mi hija Pelota me pidió que les dijera, porque ella pone la novela todos los días en la tele esté haciendo lo que esté haciendo porque es un lugar de paz.

La también actriz, reveló que verlos a ellos por medio de la televisión le dio paz en su hogar y en su corazón, por lo que su proceso de lucha contra en cáncer fue más llevadero, ya que se sometió a una mastectomía doble y confirmó que hace dos semanas le quitaron la matriz.

Yo quiero agradecerles porque el año pasado, como muchos saben, me dio cáncer y lo logré. Está en remisión pasé por la mastectomía doble y ahora, hace 15 días, me quitaron la matriz, me vaciaron para que no regrese el cáncer. Pero quiero decirles que ponerlos a ustedes en mi casa ayudó mucho a que ese lugar de paz llegar a mí, a mi corazón y mi vida.

Finalmente, Lola Cortés reiteró su gratitud y su admiración por ellos, así que culminaron con un fuerte abrazo donde los conductores no pudieron evitar ser conmovidos por la historia, ya que soltaron un par de lágrimas. Muchos han quedado sorprendidos por el momento, ya que Lola es una mujer muy fuerte con sus sentimientos y muy pocas veces demuestra su admiración por personas que realmente tienen un gran talento.

¿Qué tipo de cáncer tuvo Lola Cortés?

En el año 2023 Lola reveló que tenía cáncer de mama y se enteró por una visita con el ginecólogo, dicha cita no fue porque pensara que tenía cáncer, sino porque a sus 53 años seguía menstruando, pero se llevó una sorpresa inimaginable cuando por una serie de estudios su ginecóloga le informó que tenía un tumor en la mama izquierda, lo que para ella fue un shock total. Cortés se sometió a una mastectomía doble, puesto que aunque no tuviera cáncer en la mama derecha, corría el riesgo de desarrollarse. Hace dos semanas salió a la luz que se sometió a una cirugía y nadie sabía de qué se trataba, hasta que ella declaró que le tuvieron que retirar la matriz para no correr el riesgo de que el cáncer regresara.

